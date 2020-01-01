جاستين بيبر يُروّج لوثائقي جديد خاص به.. عن ماذا سيتحدّث؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد مرور 10 سنوات على اكتشاف موهبة النّجم العالمي جاستين بيبر عبر يوتيوب، ها هو المُغنّي يعود إلى مكانِ انطلاقته من جديد، ويُشارك جُمهوره الجامح بالبرومو الأوّل للوثائقي الجديد الخاص به Justin Bieber: Seasons، والذي سيطلقه عبر قناته في موقع يوتيوب والمُكوّن من 10 حلقات.

وفي الوثائقي، سيأخذ بيبر جمهوره في رحلة تحضير أوّل ألبومٍ له منذ 4 سنوات، كما أنّه سيُطلعهم على صورٍ لم تُشاهد من قبل من حفل زفافه من زوجته عارضة الأزياء العالمية هايلي بولدوين، مع كشفه تفاصيل علاقتهما وزواجهما.

يبدأ البرومو الترويجي بلقطاتٍ لجاستين وهو يجلس وحيدًا في منزله الجديد، ومن ثمّ ينتقل لعرض لقطاتٍ له وهو على خشبات المسارح المُختلفة بينما تعترض التقارير الإخبارية الفيديو، وتسرد إلغاءه باقي عروض جولته العالمية Purpose، وهو ما حصل بالفعل عام 2017 عندما ألغى بيبر باقي حفلاته الغنائية لأنه كانَ يُعاني بشدّة من الاكتئاب.

وبينما يستمر المونتاج، يظهر جاستين ويبدأ بسرد بعض التفاصيل قائلًا: "نحن كبشر، نمرّ بالكثير من النّجاحات والإخفاقات، والمواسم الجيّدة والمواسم السّيئة، وفي بعض الأحيان نود أن نستسلم".

بعد ذلك، يظهر مُدير أعمال جاستين بيبر "سكوتر براون" ويتحدّث عن استراحة النّجم الطويلة جدًا، والتي استطاع من خلالها العثور على الحُب الحقيقي والنّضوج بشكلٍ أكبر.

Advertisements

قال سكوتر: "إنّه جاهزٌ للتعبير عن نفسه من خلال الموسيقى من جديد"، ومن ثمّ أضاف: "لم ينمو أحدًا في تاريخ الإنسانية مثل جاستين بيبر".

وبالتّأكيد، كان لزوجة جاستين بيبر، عارضة الأزياء العالمية هايلي بولدوين، حصّةً في وثائقي النّجم، فظهرت في بعض لقطات البرومو وتحدّثت عن الضّغط الذي يعيشه زوجها باستمرار، وأضافت: "ربما من خلال مشاهدة الناس لهذا، سوف يحصلون على لمحة عن عالمه" بينما كانت تُعرض لقطاتٍ لم تُشاهد من قبل من زفافهما.

ومن الجدير ذكره بأّن جاستين بيبر عاش حياةً بعيدةً عن الأضواء في العامين الأخيرين بعدما ألغى باقي عروض جولته العالمية Purpose، وبعدما تمّ منعه من إحياء الحفلات في الصّين بسبب سلوكياته السيّئة.

وفي العام الماضي، عاد لمواعدة عارضة الأزياء العالمية هايلي بولدوين، وطلب منها الزّواج في جُزر الباهاما، علمًا بأنّهما أقاما حفل زفافهما في شهر سبتمبر الماضي في جنوب كارولينا.

أمّا عن الوثائقي، فسيتم إطلاقه عبر قناته الخاصة في يوتيوب في 27 من شهر يناير الجاري، مع عرض حلقاتٍ جديدةٍ منه كُل اثنين وأربعاء.