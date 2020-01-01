لماذا قالت مرام البلوشي "أنا الأم والكنترول عندي"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، إن ابنتها 16 عامًا لديها رغبة وإصرار على إتمام مجال دراستها لكي يكون لديها مستقبل خاص بها، إذ قالت لها: "هشد حيلي بالدراسة عشان أجيب درجات عالية"، موضحًة أن الابنة الوسطى لديها مواهب في الفن، مبينًة: "بتسوي رقصات وتحديات منها التيك توك بس ما لها عمل قاعدة في البيت".

وأوضحت مرام البلوشي في تصريحات تلفزيونية أنها ستمنع ابنتها من خوض تجربة التمثيل أو أي مجال به شهرة، مردفًة: "ما ودي تشتغل ابنتي بالرقص والاستعراض حياة الشهرة مختلفة هما الحين ومتأذين، ما بالك لو خاضوا تجربة الشهرة دلوقتي يقال شوف بنت فلانة وشوف كذا".

وأوضحت البلوشي أنها تُصر على منع ابنتها من دخول عالم الشهرة رغم أنها تنتمي لعالئة فنية، موضحًة: "لو أصرت سأمنعها بالقوة أنا الأم والكنترول عندي".

وعابت مرام البلوشي على الرجال لأنهم لا يستطيعون القيام بأكثر من شيء في نفس الوقت، حيث يهتمون مثلًا بمداخلة هاتفية ولا يفعلون شيئًا معها عكس الحريم يقومون بالكثير من الأشياء في وقت واحد، متابعًة: "عفوًا الجنس الآخر الذكور أنتم لا تستطيعون القيام بما نقوم به نحن نتحدث في التليفون وندخل المطبح وممكن يكون على إيدينا طفل عفوًا أيها الرجال أنهم لا تستطيعون".

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وأشارت إلى أنها سُئلت عن أمنيتها للعام الجديد 2020 الذي هلّ علينا اليوم فقالت: "أبي 13 مليون عشان أدي كل واحدة من بناتي مليون وأنا آخد الـ10 هي دي الأمنية".

وكانت الفنانة هند البلوشي قد وثّقت لحظة خروج شقيقتها "مرام" من المستشفى، بعد أيام من احتجازها نتيجة إصابتها بجلطة في القلب، إذْ نشرت هند مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، ظهرت فيه "مرام" وهي ترقص على كلمات هند وهي تقول: "حمدلله عالسلامة.. حمدلله عالسلامة".

وتفاعلت الفنانة الكويتية مع شقيقتها بالرقص، ومازحتها الأخيرة قائلة: "الحين مرام ما راح تشتغل، أعلن اعتزالج بدالج؟"، لترد عليها مرام قائلة: "لا راح أرجع لجمهوري ولكن بعد راحة قصيرة وسأعود أقوى من الأول وأحب أطمن جمهوري علي".

يُذكر أن مرام البلوشي أفزعت الجمهور فور نشرها صورة لها من داخل أحد المستشفيات، وهي ترتدي زي المريض وتوجه الشكر لطاقم الأطباء الذين أجروا لها العملية الجراحية.