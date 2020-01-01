نجل عاصي الحلاني يشاركه حفل رأس السنة لأول مرة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الفنان اللبناني الشاب الوليد الحلاني، والده النجم عاصي الحلاني حفله الغنائي الذي أحياه في مصر من احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2020 للمرة الأولى وسط إشادة كبيرة من الحضور الجماهيري الكبير.

وأقيم حفل عاصي الحلاني الذي شاركه فيه نجله "الوليد" في فندق كونكورد السلام بالقاهرة، إذْ بدأ "عاصي" الحفل على أغنية "أضحكي"، ثم قدم باقة من أغانيه ومنها: "مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، يمكن".

وصعد الوليد الحلاني على المسرح في فقرة غنائية شاركه فيها والده حيث قدما أغاني على طريقة الديو فيما تألق "الوليد" في أداء أغنية "يا طيور بالعالي" وتميز الحفل بحضور عدد من رجال الأعمال وسيدات المجتمع.

ووصل النجم عاصي الحلاني إلى القاهرة وبرفقته عائلته،حيث استقبلتهم إدارة الفندق المنظم للحفل بباقة من الورود وسط حضور بعض الشخصيات العامة وعدد الإعلاميين.

وحرصت عائلته على الظهور في مقطع فيديو عبر "إنستغرام" لتهئنة الجمهور بالعام الميلادي الجديد، علقّ عاصي بالقول: "‏كل عام وأنتم بألف خير راجيًا من الله أن يعم الأمن والأمان على جميع بلادنا العربية وإعادة الإستقرار والسلام إلى كل بلد عربي يعاني من الحروب، اللهم لم شمل الأمة العربية من أجل مستقبل أفضل وزاهر في عالمنا العربي للأجيال القادمة".

Advertisements

ويتمتع الوليد الحلاني بشعبية كبيرة منذ حصوله على لقب برنامج المسابقات "ديو المشاهير"، الذي أُسدل الستار على فعالياته يوم 24 فبراير 2019، وأحيت الحلقة الختامية الفنانة اللبنانية نجوى كرم وظهرت وقتها بـ 3 إطلالات مميزة، بدأتها بفُستان طويل براق بأكمام طويلة، لونه فضي مائل إلى البنفسجي واختارت لإطلالتها الثانية فُستانا قصيرًا باللون الأخضر النيون، وختمت كرم ظهورها بفُستان أحمر طويل.

ونشر الوليد فيديو عبر "إنستغرام" إلى جانب والده عاصي الحلاني احتفالًا بالفوز، حيث ظهرا وهما يغنيان أغنية بعنوان "عم يسألوا"، حيث كشف الحلاني الصغير في التعليق أنّها أغنيته الأولى، والتي كان ينوي إطلاقها قريبًا، إلا أن والده أطلقها له تزامنًا مع نجاحه في البرنامج.

يُذكر أن هذه أغنية "عم يسألوا" تم تصويرها في بيروت، تحت إدارة المخرج عادل سرحان، وذلك بعد إطلاقها وتحقيقها نجاحًا كبيرًا.