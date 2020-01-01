هاري وميغان ينشران صورة جديدة لابنهما آرتشي بمُناسبة العام الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهى دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، عامَ 2019 بعرضِ فيديو ختامي عبر حسابهما الرّسمي على إنستغرام، استعرضا من خلاله أهم الأحداث والمُناسبات والأعمال التي قاما بها، بينما كانت أغنية Clocks لفرقة Coldplay تُعزف في خلفية الفيديو.

ومن ضمن اللقطات، كَشف الدّوقان عن صورةٍ جديدةٍ لم تُرَ من قبل، تمّ التقاطها مؤخرًا في إجازة عائلة ساسكس التي تقضيها في كندا، وظهر في الصورة الأمير هاري وهو يحمل ابنه آرتشي البالغ من العُمر 8 أشهر، إذ كان يقف أمام بُحيرةٍ خلّابة تحوطها الجبال الخضراء.

خطفت الصّورة قلوب مُحبّي عائلة ساسكس، إذ حصد الفيديو على أكثر من ربع مليون إعجاب في السّاعة الأولى من نشره، كيف لا وبطلاها كانا هاري وآرتشي.

وبما أنّ ميغان ماركل المولعة بالموضة هي زوجة هاري ووالدة آرتشي، فاختارت لزوجها وابنها إطلالاتٍ كاجوال وعصرية، فألبست آرتشي جاكيت عسلي بستايل القبعة الخلفية، نسقته مع بنطلون رمادي وحذاء Uggs الدافئ للأطفال، وحمته من برد الشتاء الكندي بوضع قُبّعةٍ رماديةٍ على رأسه.

مشى هاري على خُطى أزياء ابنه، فارتدى الأمير جاكيت بستايل القبّعة الخلفية لونه كاكي، ووضع على رأسه قُبّعة كُحلية اللون، حيث كان ينظر إلى ولده نظرة الأب الفخور وابتسامته تمتد من الأذن إلى الأذن.

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وفي خانة التعليقات، عايد ثنائي ساسكس الـ 10 مليون مُتابع لحسابهما بهذه الكلمات:

"نستعرض عام 2019، ونتمنّى لكم عامًا سعيدًا جدًا وشكرًا لكم على دعمكم المستمر! لقد أحببنا مقابلة الكثير منكم من جميع أنحاء العالم، ولا يمكننا الانتظار لمقابلة الكثير منكم في العام المقبل. نأمل أن يجلب عام 2020 كل واحد منكم الصحة والسعادة المستمرة." - دوق ودوقة ساسكس

وأضافوا: "شكر خاص لكريس مارتن و كولدبلاي على السماح لنا باستخدام واحدة من أغانيهم."

ومن الجدير ذكره بأنّه يقضي الأمير هاري وميغان ماركل وابنهما آرتشي أوّل إجازة كريسماس لهما بعيدًا عن العائلة المالكة في لندن، حيث أنهم سافروا جميعًا إلى مدينة فانكوفر الكندية، كما انضمّت إليهم والدة ميغان، السّيدة دوريا راغلاند.

كما وأكّد خبر تواجدهما على الأراضي الكندية رئيس وزراء كندا "جاستن ترودو"، من خلالِ تغريدةٍ كتبها عبر حسابه الرّسمي في تويتر، رحّب بها بالدّوقان وتمنّى لهما قضاءٍ وقتٍ سعيدٍ بين أهلهم الكنديين.