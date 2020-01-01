هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد الخطوبة.. غزل متبادل في وداع 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان المصري أحمد خالد صالح، أول صورة له مع خطيبته الفنانة هنادي مهنا، عقب خطوبتهما الجمعة الماضية، إلى جانب كونه أول تعليق وغزل متبادل بينهما مع انتهاء عام 2019، وبداية عام 2020.

وكتب أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح مع الصورة "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ٢٠١٩ كانت سنة حلوة أوي عليا بكل اللي فيها من حلو و وحش وكان ختامها مسك بنسبالي ان شاء الله ٢٠٢٠ تبقي احلي و احلي و كل اللي نفسه في حاجة يحققها. كل سنة و أنتم طيبين ".

وبمجرد نشر التعليق، علقت الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار والفنان هاني مهنا على منشور خطيبها واصفة ارتباطها به بأنه "أحلى حاجة في حياتها، وأنه أفضل حاجة حصلت لها"، لتكمل تعليقها بتعليق "ربنا يخليك ليا".

وتفاعل مع أحمد وهنادي الكثير من المتابعين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة، وأن تكتمل فرحتهما بالزفاف السعيد.

وظهر أحمد وهنادي في الصورة وكأنهما في أجواء احتفالية برأس السنة، مرتديين ملابس شتوية، وسط فرحة وابتسامة كل منهما لاستقبال العام الجديد سويا.

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وكانت حالة من الجدل قد أثيرت قبل الخطوبة بأيام، حيث نشرت مواقع إلكترونية خطبة هنادي وأحمد، إلا أنه تم النفي من خلال والدها هاني مهنا، إلى أن شهدت الجمعة الماضية حفل الخطوبة رسميا بمنزل العروس وبحضور الأصدقاء المقربين كان من بينهم الفنان تامر حسني، الذي كان بمثابة هدية الحفل من والد هنادي لها كونها تحب أغاني تامر حسني.

وتنبأ كثيرون لهنادي مهنا بالعمل في الموسيقى وليس التمثيل، أولا بحكم دراستها لهندسة الصوت بعد أن تعلمت إدارة الأعمال في العاصمة الإسبانية مدريد، وثانيا لأن والدها رجل موسيقي له باع كبير في هذا المجال إضافة إلى تأسيسها أكاديمية لتعليم فنون الموسيقى بمساعدة والدها.

إلا أن هنادي مهنا التي تبلغ من العمر 22 عاما وابنة هاني مهنا من زوجته الفرنسية كان لها رأي آخر، فشاركت في أعمال درامية عدة منها: "حكايتي"، والجزء الثاني من "أفراح إبليس"، و"بركة"، إلا أن مشاركتها بدور بارز في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان كان بطاقة التعارف بينها وبين الجمهور.