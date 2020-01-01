محمد عبده يذرف الدموع في ليلة عراب الطرب برأس السنة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختتم الفنان محمد عبده حفلات عام 2019 بحفل غنائي كبير ضمن فعاليات “ليلة عراب الطرب”، على المسرح المسمى باسمه في البوليفارد ضمن حفلات شتاء الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

ولم يتمالك الفنان السعودي دموعه بعد مفاجأته خلال الحفل بتسجيل صوتي لعائلته، أبدت فيه نوره ابنة محمد عبده فخرها بوالدها وحبها له بكلمات رقيقة والكثير من المشاعر وكذلك ابنته ود قامت بتوجيه الشكر له وباقي أبناءه كذلك، مما جعل الفنان يبدي تأثره الكبير على المسرح، وذرفت دموعه في ليلة تكريمه التي تصدرت قائمة الترند بالمملكة تحت عنوان، "ليلة عراب الطرب".

وبادل عبده الحضور بكلمات بين وصلاته الغنائية، مبينًا لهم مدى سعادته بهذه الليلة التي وصفها بالتاريخية.

وعاش جمهور أبو نورة ليلة فنية استمرت أكثر من 5 ساعات قدم فيها عددًا من أغانيه بدأها بـ”ماهو عادي، يا أعذب الحب، عذروب، نسيم الجنوبي”، وبدأت الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء وبحضور الكثير من الشخصيات الثقافية والإعلامية.

من جانبه، أعرب محمد عبده عن سعادته بهذه الليلة وقدم شكره إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وقال “أشكر جميع القائمين على نجاح فعاليات الرياض والجهود المبذولة، وأيضًا أقدم شكري لجميع القائمين على هذه الليلة وكل من حضر”.

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وقدم محمد عبده باقة من أجمل أغنياته على مسرح يحمل اسمه ويتسع لـ22 ألف متفرج، فيما نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لقطات من الحفل عبر حسابه بموقع تويتر.

وأظهرت مقاطع فيديو تفاعل الجمهور الغفير مع فنان العرب في حفله الذي يختتم به 2019، حيث قدم كوكبة من إبداعاته الغنائية المعروفة بصوته الشجي الذي أثار مشاعر الحضور وتفاعلهم.

يذكر أن جميع التذاكر قد نفدت فور نزولها عبر الموقع الإلكتروني، وشهد الحفل الذي نظمته شركة روتانا تقديم مفاجآت عدة للحضور وهدايا خاصة لهم.

من جانب آخر شهدت المملكة لأول مرة في سابقة تاريخية في ليلة رأس السنة عروضا بالألعاب النارية إضافة إلى الدي جي والعد التنازلي وعروض الألعاب المائية والنافورة الراقصة وفعاليات أخرى متنوعة وذلك ضمن فعاليات الموسم الترفيهي المستمرة ” موسم الرياض” والذي يمتد الآن تحت مسمى شتاء الرياض .