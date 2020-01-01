نانسي عجرم تبتعد عن الحفلات الغنائية مؤقتًا لتقضي أول شهر في العام مع عائلتها

قررت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اعتزال الحفلات بشكل مؤقت خلال شهر كانون الأول/يناير الجاري، لقضاء أول أشهر العام الجديد في إجازة مع زوجها وبناتها الثلاث، حيث قالت "نانسي" في تصريحات صحفية، إنها من المقرر أن تستأنف نشاطها في شباط/فبراير 2020 بحفل ستحييه في المملكة العربية السعودية هو الرابع لها هناك، وتصل نانسي مساء اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لإحياء حفل ليلة رأس السنة 2020 في جزيرة المارية.

وعن أمنياتها للعام الجديد، قالت نانسي: "أتمنى الصحة والسعادة والنجاح لي ولأسرتي، وأن ينعم وطني لبنان والعالم العربي بالأمن والأمان، وأن تسكن الفرحة والاستقرار كل بيت" .

وتحدثت المطربة اللبنانية، عن الدرس الذي تعلمته في حياتها خلال 2019، قائلة: "تعلمت ألا أعطي أحداً فرصتين.. فمن باع مرة يبيع مرتين".

نانسي لن تغيب بشكل كامل عن جمهورها في يناير 2020، حيث ستطل عليهم من خلال الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز"، والذي انتهت من تصوير حلقاته مؤخرًا، وتشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب المطربين عاصي الحلاني ومحمد حماقي، علمًا بأن أولى حلقاته سيبدأ عرضها بتاريخ 4 يناير المقبل.

يذكر أن نانسي عجرم حققت العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، سواء في الحفلات الغنائية أو بطرحها الأغاني السينجل، والتواجد على الساحة الفنية بشكل لافت.

وطرحت عجرم مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "الحب زي الوتر"، الأغنية ‏كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والكليب إخراج ليلى كنعان‎.‎

Advertisements

لم تقتصر نانسي عجرم مهنتها في عالم الغناء فقط، بل شاركت في العديد من برامج المواهب الغنائية التي عرضتها شاشة MBC ، منها Arab Idol في موسمه الثاني 2012-2013 إلى جانب أحلام، وراغب علامة، والموزع الموسيقي حسن الشافعي، وانضمت في موسمه الثالث في 2013-2014 مع وائل كفوري، وحسن الشافعي، كما انضمت في عام 2016 إلى لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"، إلى جانب كلّ من كاظم الساهر، وتامر حسني.

وحققت الفنانة اللبنانية العديد من الألقاب والجوائز في المهرجانات الموسيقية، كما أنها أصبحت من الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط، وظهرت في تقرير سريع في إحدى حلقات برنامج أوبرا وينفري ضمن حلقة خاصة بالمشاهير الأكثر شهرة في العالم. كما قامت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف بتعيينها سفيرة للنوايا الحسنة في منطقة شمال أفريقيا.

قد يهمك ايضاً:

أول تعليق من نانسى عجرم بعد أزمتها في مطار بيروت

نانسى عجرم بإطلالة رقيقة فى أحدث جلسة تصوير