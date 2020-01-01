شكرا لقرائتكم خبر عن Women in black.. ياسمين رئيس تجمع هنا الزاهد وروبى وكندة علوش فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت الفنانة ياسمين رئيس عدد من النجمات فى الاحتفال ببداية العام الجديد، منهم الفنانة هنا الزاهد وروبي وكندة علوش، وأرتدوا جميعا اللون الأسود الأنيق، ونشرت ياسمين رئيس مجموعة من الصور والفيدوهات خلال الاحتفال والرقص على بعض الأغاني، مصحوبة بتعليق :"عام جديد سعيد".



ياسمين رئيس



ياسمين

ويشار إلى أن النجمة ياسمين رئيس، كانت قد انضمت إلى أسرة فيلم الحارث مع النجم أحمد الفيشاوي، وهو العمل الذى يتولى المخرج محمد نادر إخراجه ويعد أول أعماله الروائية الطويلة.

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من جانب آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم محمد عادل إمام "لص بغداد" الذى يعرض فى شهر يناير المقبل، وتشارك فى بطولته مع عدد من النجوم منهم أمينة خليل وفتحى عبد الوهاب وأحمد العوضى وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج سينرجى فيلمز.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

ويذكر أن الفنان محمد إمام، كان قد أبدى إعجابه باجتهاد وخفة دم الفنانة ياسمين رئيس، التى شاركته بطولة فيلم لص بغداد، كما كشف للجمهور عن مفاجئة تنتظرهم خلال عرض الفيلم فى يناير المقبل، حيث نشر قبل عدة أيام، صورة تجمعه مع ياسمين رئيس، وقال فى تعليقه عليها "كانت مفاجأة بالنسبالى.. مجتهدة وشاطرة ودمها خفيف جدًا.. حقيقى من ألطف الناس اللى اشتغلت معاهم.. استنوا أول دويتو مع ياسمين رئيس فى لص بغداد.. وأكيد مش الأخير إن شاء الله".