شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تصور كليب جديد من كلماتها وألحانها.. بتوقيع نبيل مكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة سمية درويش من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "الفرح"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سمية درويش، وتوزيع الموسيقي زووم، وتولى إخراج الكليب نبيل مكاوي، ولم يستقر حتى الآن على مواعيد إذاعتها على القنوات الفضائية ويوتيوب، حسبما قال المخرج نبيل مكاوي لـ"الخليج 365".

وتعمل سمية، حاليًا، على إعداد ألبومها الغنائي الجديد، والذي يحمل اسم "حلمي اتحقق"، وقررت سمية طرح ألبومها الجديد بشكل مختلف عما هو معتاد، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل يومين، بالصور الخاصة بها ووضعت خطة محكمة لطرح الألبوم.

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ويضم الألبوم حوالى 8 أغاني متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء محمد أبو نعمة، أحمد علاء، وأحمد حسن راؤول، وحسام سعيد، وإيهاب عبد العظيم، وعمرو المصري، ولينا جميل، ومن الملحنين عمرو الشاذلي، وأحمد برازيلي، ومحمد شحاتة، وميدو الحلو، وسيد راضي، ورامى زهران، والموزعين أسامة عبد الهادي، وزووم، ونيس، ومحمد شفيق، كما تستعد لتطرح كليب جديد بعنوان "نفس ياليل" خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لعرضه على القنوات بالتزامن مع طرح الألبوم، حسبما أكدت سمية درويش لـ ”الخليج 365”.

يذكر أن سمية درويش طرحت أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان "نفسى يا ليل"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والثانية "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، ويتولى إخراج كليبات نبيل مكاوي، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".

وكانت سمية درويش قد شاركت فى مسرحية "سيرة الحب" بشخصية وردة الجزائرية فى الفترة الماضية، وشارك فى بطولة إيهاب فهمى، مجدى صبحى، مروة ناجى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، والعمل من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.