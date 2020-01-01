شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح ينتهى من تسجيل أغنية فيلم "الحوت الأزرق" لـ علاء مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مدحت صالح لطرح أغنية جديدة في فيلم "الحوت الأزرق"، للمخرج علاء مرسي، والأغنية من كلمات إبراهيم عبد الفتاح، وألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقى باسم سعيد، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب. فيلم "الحوت الأزرق" من بطولة أحمد سلامة، وأحمد صيام، وعماد رشاد، ونرمين ماهر، وندي بهجت، وراندا البحيري، ومن تأليف أسامة حسام الدين، وإخراج علاء مرسى.

من ناحية أخرى طرح مدحت مؤخراً كليب جديد بعنوان "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز الذى صرح بأن الكليب واقعى وبه جزء درامي لتحفيز الشباب على عدم اليأس، بحسب تعبيره، ويستعد صالح خلال الفترة المقبلة، لإحياء حفل غنائي ضخم بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، وبالتحديد يوم الاثنين 6 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يقدم الفنان مدحت صالح باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفنى، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاى على نفسك"، "قلب واحد"، و"ثلاث سلامات" فضلا عن أغانى ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذى يضم أغانى "زى مانت عايز"، "عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".

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من ناحية أخرى أهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى.

كما يستعد مدحت يستعد لتسجيل أغنية جديدة لم يكشف عن اسمها، لرغبته فى أن تكون مفاجأة للجمهور من جهة، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق.

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم "تعرفي تسكتي" عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مصطفي جاد، وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح منه أكثر من أغنية.