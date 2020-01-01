شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها بمنزل محمد عبدالعزيز مع نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، فى منزل الفنان محمد محمود عبد العزيز بصحبة زوجها وعدد كبير من الفنانين، منهم الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته، والفنان هشام ماجد وزوجته، وكريم فهمي وزوجته، إضافة إلى الفنان شيكو، وعبرت دنيا عن ساعتها بالاحتفال، حيث نشرت صورة عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، قائلة : "شكرا على اليوم الجميل أشقائى كريم ومحمد محمود عبد العزيز أما زوجي رامي رضوان لا يمكنني شكرك وكيف جعلتني سعيدة فى مثل هذا اليوم المميز أحبك كثيرا".

ومن جانبه، رد محمد محمود عبد العزيز عليها قائلا: "أنتي شقيقتنا يا دودوو ورامي أخونا ومرحب بك دائمًا في منزلك ، بين إخوانك وأخواتك ..سنة جديدة سعيدة وأتمنى لك عيد ميلادًا عظيمًا وحياة مليئة بالسعادة دايما يارب ان شاء الله".



دنيا





كما نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، صورة تجمعه مع زوجته والفننة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، مصحوبا بتعليق :"كل سنة وأنت طيبة يا دودي دايماً ناجحة ومكسرة الدنيا وبخير وربنا يخليكم لبعض كلكم".

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كريم محمود عبد العزيز

أما المخرج والمنتج هشام جمال حرص على تهنئة دنيا سمير غانم عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا : "عيد ميلاد سعيد للأميرة .. نأمل أن يكون عام 2020 بداية جديدة لمرحلة جديدة والمزيد من النجاح بفضل عملنا الجاد والصدق إلى ما نقوم به إن شاء الله".



هشام جمال

وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة ‪cbc.