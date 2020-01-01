شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى عن احتفاله برأس السنة فى مصر: أفضل أجواء مع أحلى ناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى النجم اللبنانى عاصى الحلانى، سعادته للاحتفال برأس السنة فى مصر من خلال احياءه أحد الحفلات، ونشر "الحيلانى" عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للحظة احياءه حفل رأس السنة لعام 2020 بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة وسط حضور عدد كبير من محبيه ومعجبيه فى مصر، وغرد قائلا على الحفل: "ليلة من العمر في مصر القاهرة وأحلى الأجواء مع احلى ناس في ليلة راس السنة 2020، مصر بلد الفرح وأم الدنيا شكراً على محبتكم الكبيرة".

أحيا السوبر ستار عاصي الحلاني حفل رأس السنة لعام 2020 بأحد الفنادق الكبرى، وسط حضور عدد كبير من محبيه ومعجبيه فى مصر، وبدأ "عاصى" بغناء "أضحكي"، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، يمكن"، واختتم عاصى الحفل وبصحبة نجله شريف الذى تألق بأغنية يا طيور بالعالى ومجموعة كبيرة من الأغانى القديم والحديثة وسط حضور كبير من رجال الأعمال وسيدات المجتمع.

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وكان قد حظى النجم اللبنانى الكبير عاصى الحلانى، باستقبال ضخم من الجماهير التى شاركت وحضرت الحفل الذى أحياه 25 ديسمبر، فى احتفالات الكريسماس فى المدينة الألمانية كولن، إذ أحيا حفلا جماهيريا ضخما، بالتزامن مع احتفالات الكنيسة الغربية بعيد الميلاد المجيد.

ونشر الحلانى فيديو من استقبال الجمهور له، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "ما في أجمل من العيد مع الناس المحبة بصدق مهرجان من المحبة والفرح ألف شكر للجالية العربية في ألمانيا على هذا الاستقبال والتفاعل وهذه المظاهرة من المحبة ليلة من العمر كل عيد وأنتم بألف خير".

يشار إلى أن ليلة رأس السنة تشهد نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.