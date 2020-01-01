شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إبراهيم الحكمى يحيى حفل رأس السنة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب السعودى إبراهيم الحكمى حفلاً غنائياً ضمن حفلات رأس السنة، فى أحد الفنادق بالتحرير، وتألق خلال الحفل الذى حضره جمهوره من المصريين والعرب، حيث قدم الحكمى عدداً من أغانية المتنوعة على رأسها "مهما تبعد"، "احذر"، "تحياتى" وغيرها من الأغانى التى أشعلت حماس الحاضرين، وحرص فى نهاية الحفل على تهنئة الجمهور على حلول عام جديد متمنيا لكل الشعوب العربية الخير والسلام.



المطرب ابراهيم الحكمى

وعرف الجمهور المصرى إبراهيم الحكمى بعدما غنى أغنية "هموم جبلين" فى تتر مسلسل "جبل الحلال" للنجم محمود عبد العزيز وإخراج عادل امام قبل 5 سنوات، وبعدما غنى تتر مسلسل "الطوفان" للمخرج خيرى بشارة بعنوان "فدان فلوس"، وأخيراً غنى تتر بداية مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان العام قبل الماضى بعنوان "يا زين يا ولد الزين".

وشهدت ليلة رأس السنة نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

ومن أبرز نجوم حفلات الليلة بالقاهرة محمد حماقى، حكيم، هيفاء وهبى، رامى صبرى، محمود الليثى، أحمد شيبة، محمد فؤاد، هشام عباس، وائل جسار، ونيكول سابا، وعاصى الحلانى، ومايا دياب وموسى ومنة عطية ونعوم وسمر الحسينى وفى أبو ظبى أحيا تامر حسنى ونانسى عجرم حفلاً هناك إضافة إلى شرم الشيخ والغردقة.



المطرب السعودى ابراهيم الحكمى

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ابراهيم الحكمى فى حفله ليلة راس السة



ابراهيم الحكمى من حفل راس السنة



ابراهيم الحكمى



لحة وصول ابراهيم الحكمى لحفله بالقاهرة



ابراهيم الحكمى فى حفل رأس السنة بالقاهرة