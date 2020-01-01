شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس لـنصر محروس: "إحنا كبرنا فك الاشتباك مع بهاء سلطان أبوس على دماغك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإعلامية إسعاد يونس رسالة إنسانية للمنتج الغنائى نصر محروس، من خلال حلقة رأس السنة ببرنامجها "صاحبة السعادة" التى عرضت أمس، حيث استضافت خلال الحلقة النجم بهاء سطان، وقالت إسعاد موجهة كلامها وندائها لنصر محروس: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللى جالى مش قد اللى راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص فى السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدونى بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى".

بهاء سطان قدم خلال الحلقة العديد من الأغانى مع فرقته الموسيقية، منها "مايردش، ياللى بايع، 3 دقايق، وغيرها من الأغانى، كما قدم تواشيح بعنوان "فكم لله من لطف خفى"، والذى لاقى صدى واسع بعد انتهاء الحلقة، وظل رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتداولن الفيديو من روعة أداء وصوت بهاء سلطان، حيث طالبوه فى التعليقات بعدم الغياب عن الساحة الغنائية.

ويستعد المطرب بهاء سلطان لتسجيل أغنية سينجل جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على موقع يوتيوب، وهى من كلمات أحمد الشناوى، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

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وطرح "سلطان" آخر ألبوماته الغنائية، عام 2014، بعنوان "بدعى يا رب"، وابتعد عن الساحة الفنية، وكانت آخر مشاركاته الفنية تتر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، وسبق وغنى تتر مسلسل "فوق السحاب" للنجم هانى سلامة عام 2018

وكان قد دب خلاف بين المنتج نصر محروس والنجم بهاء سلطان منذ سنوات على خلفية خلل فى بعض بنود التعاقد منذ فترة طويلة، أدى الأمر إلى إقامة دعاوى قضائية ولم تحل تلك القضية حتى الآن.