شكرا لقرائتكم خبر عن 47 مليون جنيه حصيلة إيرادات فيلم "الفلوس" لـ "تامر حسنى" فى أول أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "الفلوس" بطولة النجم تامر حسنى، يحصد الملايين، حيث سجل ليلة أمس الثلاثاء رقم 2,611,977 مليون جنيه ، ليصبح الفيلم متصدر لإيرادات شباك التذاكر بـ 12 مليون ونصف المليون في السينما المصرية، فيما حقق 35 مليون جنيه في السينمات العربية، ليصبح المجموع الكلى 47 مليون جنيه في الأسبوع الأول من عرض الفيلم .

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصرى يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية، وتصدر أعلى الإيرادات فى الأردن متفوقا على أفلام "ذا روك" و"فروزين".

وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم الأربعاء الماضى بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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وأحيا النجم تامر حسنى، أمس حفلا جماهيرياً فى مدينة أبو ظبى، وسط حضور ما يقرب من 60 الف شخص، وقدم العديد من أغاني ألبومه الأخير"عيش بشوقك"، وافتتح الحفل بأغنية الفيلم الجديد "حلو المكان"، التى قدمها خلال أحداث الفيلم، والتى حققت 13 مليون مشاهدة حتى الأن ، كما قدم أغانى كفاياك اعذار، يا بنت الاية، وغيلاها من الأغانى، ويستعد تامر حسنى لتسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر أن يطلقه خلال صيف 2020.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.