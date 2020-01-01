سبب رحيلها عن "الكبير" و3 مواقف إنسانية.. حكايات دنيا سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، إذ ولدت في 1 يناير 1985، وكانت بدايتها وهي طفلة حيث شاركت بالتمثيل عام 1995 من خلال فيلم (امرأة وامرأة)، ثم شاركت بعدها بالعديد من المسلسلات حتى تخرجت في جامعة مصر للعلوم والفنون.

شاركت دنيا، الفنان محمد هنيدي ببطولة فيلم (يا أنا يا خالتي) عام 2005، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (الكبير، طير إنت، الفرح).

وفي مجال الغناء، أصدرت دنيا سمير غانم أغنية (مش قادرة اصدق عينيا) عام 2005، والتي حققت نجاح كبير، وأطلقت ألبومها الغنائي (واحدة تانية خالص) عام 2013، وحقق مشاهدات عالية على المواقع المختلفة.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات الفنانة دنيا سمير غانم:

طفلة مشاغبة

حلَّت الفنانة دنيا سمير غانم مع شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم ضيفتَين على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، وقالت الفنانة دنيا سمير غانم إنها كانت شخصية مشاغبة في مرحلة الطفولة، وشقيقتها إيمي كانت شخصيتها هادئة للغاية، لافتةً إلى أن الوضع اختلف تمامًا مع تجاوزهما مرحلة الطفولة.

وأضافت دنيا: "إيمي دمها أخف مني بمراحل، وأنا بحبها في اللقاءات التليفزيونية، أنا كنت طفلة منطلقة وشقية ومجنونة، وكنت بشتغل الناس وأقول لهم أنا أجنبية".

سبب رحيلها عن الكبير

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، أسباب انسحابها من المشاركة في الجزء الخامس من مسلسل "الكبير أوي" والتي قدمت فيه دور "هدية" في الأجزاء الأربعة الأولى، مع الفنان الكوميدي أحمد مكي، وحققت خلاله نجاحًا كبيرًا.

وقالت الفنانة، خلال حوارها، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنها تبحث دومًا عن أدوار جديدة لتطل بها على جمهورها، مشيرة إلى أن "ناموس المزاريطة" من أسباب رحيلها من المسلسل، موضحة: "كل كاست المسلسل كان بيعاني من الناموس بطريقة بشعة".

سبب توقفها عن الدايت

مازحت الفنانة دنيا سمير غانم، الإعلامي عمرو أديب بسبب فقرة الأكلات التي يقدمها ببرنامجه، قائلة: "توقفت عن الدايت بسببك ورجاء الجداوي".

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وقالت الفنانة إنها لم تقم بإنقاص الوزن من خلال طبيب، وتقوم بالحمية العذائية مع أحد المراكز المتخصصة، مشيرة إلى أنها تقسو على نفسها بحسب كل شخصية تًقدم على أدائها، مؤكدة أن هناك شخصيات تستلزم الظهور بوزن معين مثل شخصية نيللي في مسلسل "نيللي وشريهان".

الدايت

تحقيق أمنية طفل مصاب بالسرطان

نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه بموقع "تويتر" صورًا لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مع الطفل "محمد"، المريض بالسرطان.

وكتب رامي، في تعليقه على الصورة: "كتير بعتولي وبعتوا لدنيا البوست ده، ودنيا كالعادة متأخرتش، قابلت محمد، ولعبوا وهزروا، ربنا يباركلك يا حبيبتي، ويقدرك على فعل الخير دايمًا وإسعاد الناس.. ويحبب فيكِ خلقه شكرًا على سعيك لفعل الخير، أرجوكم ندعي لمحمد بالشفاء العاجل يا رب".

تطلب لقاء إحدى معجباتها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة في سبتمبر الماضي، جمعتها بفتاة من معجبيها كانت تتمنى لقاءها، ووجهت لها رسالة خاصة بعدما علمت بتفاصيل حكايتها وحلمها.

وكتبت دنيا: "من 3 أيام كلمتني صديقتي، وقالتلي إن في بنت جميلة جدًا هي تعرفها بتحبني جدًا وأول هاشتاج في حياتها كان على اسم تتر الفينال في لهفة (نفسي أكون مشهورة بجنون) وإن البنت دي بتاخد كورس إذاعة وتليفزيون في أكاديمية بيدرِّس فيها رامي رضوان جوزي وإنها المفروض تعمل إنترفيو مع فنان واختارتني أنا فقلت لندي صاحبتي إني طبعًا لازم أروحلها لإن إصرارها على إنها توصل لي كان عن طريق صديقة ليا مع إن رامي قدامها على طول".

أضافت دنيا: "رحت الإنترفيو وقابلت بنت مليئة بالتفاؤل والرضا وزاد احترامي ليها لما عرفت كمان إنها بتيجي من إسكندرية مخصوص كل أسبوع عشان تدرس في الأكاديمية وترجع في نفس اليوم، شكرًا يا رانيا على السعادة والتفاؤل والحب اللي شفته منك في الـ٢٠ دقيقة دول، وحقيقي من قلبي ربنا يوفقك وتحققي حلمك وتكوني مذيعة مشهورة بجنون، أنا فخورة بيكي وسعيدة إني قابلت نموذج مشرِّف ومجتهد زيك.

تحقيق أمنية طفلة

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تحقيق رغبة الطفلة فريدة بمقابلتها، بعد أن تعرضت الأخيرة لحادث أمام مدرستها، وخضوعها لأكثر من عملية جراحية، وكانت والدة فريدة قد طلبت من الفنانة دنيا سمير غانم أن تزور ابنتها بعد تعافيها من الحادث، عبر أحد الجروبات على موقع "فيسبوك".

ونشرت دنيا بعدها صور مع الطفلة فريدة، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت: "بشكر كل الناس والأصدقاء والفانز الطيبين اللي بعتولي البوست بتاع فريدة وبطمِّنكم إني قابلتها وفرحت جدا لما شفتها وبقول لها يا فريدة انت قمر ما شاء الله ربنا يكمل شفاكي علي خير، أنا بحبك أوي".

حفل كأس الأمم الأفريقية

وفي شهر يوليو الماضي، أحيت الفنانة دنيا سمير غانم حفل ختام كأس الأمم الأفريقية، وقدمت دنيا أغنية "أدينا النهارده" من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.