شعراء وملحنون يحاكمون أغاني 2019.. أنغام "حالة خاصة" وهلا رشدي "واعدة" و"ملطشة" الأفضل‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهدت الساحة الغنائية في عام 2019 طرح 40 ألبومًا غنائيًا، تم تقديم غالبيتها في شكل أغانٍ منفردة، بينما فضل بعض المطربين والمطربات، وفي مقدمتهم أنغام، ومحمد حماقي، وآمال ماهر، وهيثم شاكر، إتباع الطريقة التقليدية بطرح أغاني الألبوم كاملة.

وعن أبرز ملامح العام الغنائية بإيجابياتها وسلبياتها، سأل "الخليج 365" نخبة من الشعراء والملحنيين، وجاءت إجاباتهم كالتالي:

أنغام "حالة خاصة جدا"

ألبوم الفنانة أنغام، الذي طرحته هذا العام، تصدر قائمة الأفضل، حسب تأكيد الشاعر فوزي إبراهيم، والملحن أحمد عمار، والناقد الفني أحمد السماحي، وأجمعوا على كونه ألبوم دسم على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع.

السماحي من جهته، أضاف: "هناك بعض الألبومات المتميزة أيضا، مثل (كل يوم من ده) للفنان محمد حماقي، و(معرفة قديمة) الذي قدمه هيثم شاكر، جاء مفاجأة حقيقية، وحافل بالتنوع والثراء الفني، و(بنت القلب) الذي يعد تجربة مختلفة ورائعة بكل المستويات بين المبدع الشاعر بهاء الدين محمد والفنان مدحت صالح، وكذلك ألبوم (ده اللي جاي) للمطرب محمد شاهين، إلى جانب "في قربك" للفنانة أصالة في بعض أغانيه، ورغم جودة موسيقى ألبوم "فارق معاك" للفنان رامي صبري، لم يكن موفقا باختيار الكلمات.

وأضاف السماحي: "هناك ألبومات لم نشعر بها، لأنها لم تضف جديدًا، مثل (قصة حب) للفنان رامي عياش، و(قابل بقى) الذي قدمه كريم محسن، و(لعبت مع الأسد) الذي طرحه عمرو مصطفى".

العائدون.. أبزرهم مصطفى قمر وهشام عباس

بعد غياب طويل عن الساحة عاد مجموعة من نجوم الأغنية لطرح أعمالهم، وقدم مصطفى قمر ألبوم "ضحكت ليا"، وهشام عباس"عمل ضجة"، إلى جانب ظهور أعمال منفردة لكل من لؤي وأحمد العطار، ومشاركة حميد الشاعري بإحياء أكثر من حفل.

أحمد السماحي قال: "عودة قمر وهشام لم تكن على مستوى قوة الانتظار"، أما الشاعر فوزي إبراهيم فقال: "أراها عودة حميدة للغاية، أرى أنهم ما زالوا قادرين على العطاء ومعهم حميد الشاعري.

أما الموزع الموسيقي أشرف السرخوجلي يعقب قائلا: "من أبرز مفاجآت العام، عودة حميد الشاعري للغناء في الحفلات، وبداية التحضير لألبومه"، وقال الشاعر الغنائي أسامة محرز: "بعيدا عن كوني مؤلف غنائي، أنا تربيت علي أغاني هذا الجيل، وسعيد بعودتهم، ومشاركتي ككاتب كلمات أغنية عامل ضجة في عودة هشام عباس، ولكن كنت أتمناها عودة أقوى، ولدي أمل ان وجود حميد الشاعري يعوضنا عن ما فات".

وأجمع الشعراء هاني رجب، ومحمود عبد الله، وخالد البيه، والملحن أحمد عمار، على أهمية عودة قمر وهشام وحميد، مؤكدين أنهم الجيل الذي شكل وجدانهم، وتعلموا منه.

هلا رشدي ومصطفى حجاج

حظى كل منهما باهتمام خاص عند ظهوره، وعن "هلا" قال الشاعر فوزي إبراهيم: "أفضل صوت صاعد بقوة ولديها حضور جميل جدا، وشخصية فنية خاصة تميزها، هو ما وافقه عليه الشعراء هاني رجب، وأسامة محرز، ومحمود عبد الله (مؤلف أغنيتها نصيبها مجاش)، والملحن أحمد عمار، والموزع أشرف السرخوجلي، وأجمعوا على أنها ينتظرها نجاح أكبر.

وعن مصطفى حجاج، يقول الناقد احمد السماحي: "قدم عدد من الأغنيات التي رسخت وجوده في الوسط الغنائي، ويعد أحد الفرسان القادمة في مجال الغناء"، ومن جهته قال الشاعر محمود عبد الله: "أغنية (لما نقول يا عوم) التي قدمها مصطفى حجاج بمشاركة الفنانة أصالة، تعد من أفضل الأغاني المنفردة التي قدمت".

ملطشة القلوب

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نالت أغنية ملطشة القلوب ومطربها مصطفى شوقي حفاوة كبيرة، عقب طرحها، واختارها الشعراء فوزي إبراهيم، ومحمود عبدالله، وهاني رجب، أفضل أغنية هذا العام.

وقال الموزع الموسيقي أشرف السرخوجلي: "ما قدمه الشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور بهذة الأغنية، يجعل كل منهم الأفضل في مجاله هذا العام، مع الحضور اللافت للفنان مصطفى شوقي".

ومع اتفاقه على تصدر "ملطشة القلوب"، أشار الناقد احمد السماحي إلى نجاح كارول سماحة في تقديم عمل مختلف ومتميز بأغنيتها "المطلقة"، وقال الشاعر خالد البيه: "هناك أيضا أغنية الفنان آدم (الله يمسيك بالخير) تجربة مهمه وجميلة".

عمرو دياب

يرى الشاعر صلاح عطية أن عمرو دياب نجح في فرض تواجده طوال العام، بطرح أغاني تثير الجدل على فترات، وفي نفس الوقت بألوان موسيقية جذابة، وكلمات مختلفه، مثل "يوم تلات"، و"قدام مرايتها".

وقال الموزع أشرف السرخوجلي: "عمرو نجح أيضا في جذب فئات عمرية مختلفة لأغانيه، وهذا ما أكدته (يوم تلات)".

"المقسوم".. إيقاع 2019

وعن انتشار إيقاع المقسوم في غالبية الأغاني، التي طرحت طوال العام، يقول الشاعر فوزي إبراهيم: "هو نوع من النوستالجيا، والحنين لإيقاعاتنا الشرقية بعد طول بعاد عنها، وتغريب وإغراق بالموسيقي والإيقاعات الغربية".

وقال الملحن أحمد عمار: "الجميل أن المقسوم بحلاوته عاد مع أغاني بأفكار مختلفة مثل (ملطشة القلوب)، و(يامصطفى) مثلا، وكان هو السر أيضا في نجحها".

الشاعر خالد البيه في تعقيبه، قال: "الأذن المصرية تحب وتميل للمقسوم، وعودته فرصة لتنظيفها من التلوث الذي تسببت فيه أغاني المهرجانات، التي استخدمته بشكل سيئ للغاية".

وقال الشاعر هاني رجب: "المقسوم هو المتنافس الشيك الوحيد لهوجة المهرجانات، ومن الجميل أن نتجه له".

إعادة أغاني "فطومة" و"كان لك معايا" و"يا مصطفى"

الشاعر هاني رجب من جهته قال: "أرى ان تجربة ألبوم فريق (كايروكي) كلها ومنها أغنية (كان لك معايا) كانت حالة مختلفة وجميلة".

بينما انتقد السماحي الثلاثة أعمال التي قدمت، وهي "فطومة" لفريق واما، و"كان لك معايا" لفريق كايروكي، و"يا مصطفى" للفنان مصطفى حجاج.

وقال السماحي: "لم تضف هذه الأغنيات أي جديد، إلا تذكير الناس بالروائع القديمة الأصلية، وتظل روح الإعادة خالية من الإبداع والتجديد".