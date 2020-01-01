تراند اليوم : نجل صلاح قابيل يكشف مفاجأة عن "دفنه حيا": لم نستطع إبلاغ والدتي بالأمر

كشف عمرو - نجل الفنان الراحل صلاح قبيل - تفاصيل ما نُشر عن استيقاظ الأخير في قبره وصراخه بعدما اكتشف دفنه حيا.

وقال في تصريحات لصحف مصرية: هذا الأمر لم يحدث .. لا أعرف من الذي اخترع هذه الشائعة فهي ملفقة من الألف إلى الياء .

وتابع: والدي لم يكن مهتما بشراء قبل لكن قبل شهر من وفاته فوجئنا به يشتري قبرا جديدًا دون سابق إنذار وهو أول من دفن فيه.

واستدرك: بعد سريان تلك الشائعة سمع بها كل الناس ولم نستطع إخبار والدتي بها حتى لا تنهار.

وأضاف: والدي أصيب بوعكة صحية مفاجئة وغير متوقعة وجرى نقله للمستشفى حتى أن الأطباء لم يستطيعوا المخاطرة بنقله من غرفة العناية المركزة .

واستدرك: والدي رحل في السادسة صباحا ودفن المغرب و وفاته كانت بالمستشفى وهذا ينفي الشائعة بالكامل.