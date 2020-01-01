تراند اليوم : بعد القبض على «دنيا بطمة».. فنانة شهيرة: هذا جزاء من يعتدي على حدود الله

استأنفت النيابة العامة المغربية على قرار المحكمة إخلاء سبيل الفنانة دنيا بطمة بكفالة 40 مليون سنتيم ومنعها من مغادرة البلاد وتحديد جلسة 10 فبراير للمحاكمة.من جانبها قالت الفنانة المغربية سعيدة شرف -إحدى ضحايا التشهير بها-، أنها ليست شامتة في دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بشأن تورطهما في قضية ابتزاز وفضائح أخلاقية، على خلفية قضية "حمزة مون بيبي"، مضيفة بالقول: "ما وصلوا إليه رفقة باقي الموقوفين أمر لا أحبه ولو لأعدائي، لكن هذا جزاء من يعتدي على حدود الله، وعليهم أن يعلموا أن الله يمهل ولا يهمل، وأن القانون فوق الجميع".وأضافت سعيدة شرف في تصريح لموقع "Le360": "أنا حزينة على كل ما وصلت إليه الأمور، ومنزعجة لأقصى الحدود، ولا أريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد لأن الأمر له علاقة بصورتنا كفنانين وكمغاربة أمام العالم، ولا أريد أن يتم تداول أخبارنا في مثل هذه الأمور، فالقضية بصراحة أثرت في نفسيتي كفنانة وامرأة وأم مغربية".

وعن إمكانية تنازلها عن القضية التي رفعتها ضد الحساب المذكور، قالت الفنانة "حتى لو تنازلت شخصيا، فهل سيتنازل 40 مليون مغربي أيضا، فالقضية أصبحت قضية رأي عام، لكن ما أتمناه صراحة من الله أن يهديهم، وأن يستفيدوا من الدرس، فكما يقول المثل المغربي "لسانك حصانك، إذا صنته صانك وإذا خنته خانك"، وهي فنانة منحها الله صوتا جميلا ونعما كثيرة واستطاعت أن تصل إلى قلوب الناس، لكنها لم تستغل الفرصة للتقرب للناس أكثر".

وتم القبض على دنيا بطمة وشقيقتها على خلفية قضية حساب "حمزة مون بيبي" الذي كان يقوم بابتزاز المشاهير، حيث وجهت لهما تهم مرتبطة ب"المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر".

