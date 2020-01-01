تراند اليوم : فنانة شهيرة: مكنتش عايزة أقول السر المحرج دا عن زوجي الفنان .. بس دلوقت هعلنه للكل

كشفت الفنانة السورية سارة نخلة تفاصيل آخر تطورات أزمتها مع زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود.

وقالت "سارة" في تصريحات لصحف مصرية بعد الحكم برفض دعوى الطلاق التي رفعتها : والله مكنتش عايزة أتكلم عن الموضوع دا .. لكن الحكم اتفهم بشكل غلط .. ولقيت أم زوجي طالعة تكتب وتقول إن القضاء رفض الدعوى بتاعتي ضد ابنها .

وأضافت: طبيعي القضاء يرفض الدعوى لأني بدلت الورق وحولت القضية من طلاق إلى خلع وبالتالي رفض الدعوى إجراء قانوني.

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وتابعت: مكنتش عايزة أتكلم لكن بعد كلام والدته أحب أقول إن القضاء حكم ليا امبارح بنفقة شهرية 10 آلاف جنيه ضد ابنها قابلة للزيادة مع الاستئناف.

واستدركت: غير طبعا بقية حقوقي اللي هو مدفعهاش والقضاء حكم عليه بالحبس سنتين .. ماهو مش هيفضل هربان طول العمر يعني.

وكانت سارة نجلة تزوجت من الفنان أحمد عبدالله محمود عام 2015 قبل أن تدخل في أزمات متلاحقة معه منذ عام ونصف.