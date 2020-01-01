فن ومشاهير

تراند اليوم : بدور البراهيم تثير الجدل وتخلع الحجاب داخل أحد المطاعم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية، فيديو يظهر الفاشينيستا الشهيرة بدور البراهيم، بدون حجاب داخل أحد المطاعم.
وأثار الفيديو جدلًا بين النشطاء، متسائلين عن تخليها عن الحجاب وملابسات الفيديو، خاصة أن "البراهيم" كانت ملتزمة بالحجاب وهو أول ظهور لها من دونه.
ولم يصدر من بدور البراهيم أي تعليق أو تصريح على هذا الفيديو، بحسم أمر تخليها عن الحجاب أو ظروف تصوير الفيديو.

— مآثرنا! (@_el7a) — -|رونّقاً. (@e_6ea) — ﮼ليلى (@ms_laylaa)
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا