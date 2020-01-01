تراند اليوم : بدور البراهيم تثير الجدل وتخلع الحجاب داخل أحد المطاعم



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية، فيديو يظهر الفاشينيستا السعودية الشهيرة بدور البراهيم، بدون حجاب داخل أحد المطاعم.

وأثار الفيديو جدلًا بين النشطاء، متسائلين عن تخليها عن الحجاب وملابسات الفيديو، خاصة أن "البراهيم" كانت ملتزمة بالحجاب وهو أول ظهور لها من دونه.

ولم يصدر من بدور البراهيم أي تعليق أو تصريح على هذا الفيديو، بحسم أمر تخليها عن الحجاب أو ظروف تصوير الفيديو.

أصلاً حجابها مايُصنف كحاجب حقيقي

حجابها حجاب إستعراضي وبمعنى عامي " تسكيتي".

الحجاب عُمره ماكان هدفه تغطية مفارق رأس وهامه، والقذله والرقبه والأذان وربع من الصدر باين هذا ماهو حجاب.

أصلاً كثير أسماء مشاهير خربت مُسمى الحجاب وهيبته

الحجاب ستر قبل يكون "ستايل"..

#بدور_البراهيم pic.twitter.com/Ke0MLjqeAy — -|رونّقاً. (@e_6ea) January 1, 2020

عادي وين المشكلة ياطلع شعرها دايما طالع المشكلة فعلا ديفيد اللي ضاعت عليه ليلة راس السنة وهو قاعد معها هي واخوها ومايعرفون كلمتين انقليزي رحممممته 😢 ليتها عازمتني اترجملهم مجاني يكفيني البرج والعشا💆🏻‍♀️😅 #بدور_البراهيم تعلمي لغه اذا بتصيرين عالمية ارحمي ديفيد وربعه — ﮼ليلى (@ms_laylaa) January 1, 2020

— مآثرنا! (@_el7a)— -|رونّقاً. (@e_6ea)— ﮼ليلى (@ms_laylaa)