تراند اليوم : قصة إطلاق "أم كلثوم" لاسم ساخر على "السادات" .. وجيهان السادات ترد بمفاجأة

حلت أمس الذكرى رقم 121 لميلاد المطربة الراحلة أم كلثوم التي حفرت اسمها في تاريخ الغناء المصري .
واستدركت: في فترة مرضها نصحها الدكتور بالمشي وقلت لها (لو ممشتيش رجلك هخلي الإشاعات بتاعت خناقتنا حقيقة) وكنت أريد بهذا رفع روحها المعنوية.
وتحدث كثيرون عن وجود خلاف نشب بين المطربة الراحلة وبين جيهان - زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات - على لقب السيدة الأولى.
وردت جيهان السادات على تلك الأقاويل قائلة: الأمر غير حقيقي .. أم كلثوم كانت صديقتي وكنا نضحك حين نسمع هذا الكلام .. لقد كانت سيدة ذكية ولا تخطيء في حق أحد.
وأضافت: كانت تحبني جدًا وتحب أنور السادات .. وأشاعوا أن سبب الخلاف أنها وصفت أنور السادات باسم (أبو الأناور) هذا لم يحدث على الإطلاق .. اخترعوا تلك القصة لتدمير شعبيتي .
وتابعت: كانت تزورني في المنزل قبل أن يصبح أنور رئيسا وكانت تصعد للدور الخامس رغم أننا لم نكن نملك مصعد ، وكثيرا ما عزمتنا في منزلها.
واستدركت: في فترة مرضها نصحها الدكتور بالمشي وقلت لها (لو ممشتيش رجلك هخلي الإشاعات بتاعت خناقتنا حقيقة) وكنت أريد بهذا رفع روحها المعنوية.