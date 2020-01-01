تراند اليوم : قصة إطلاق "أم كلثوم" لاسم ساخر على "السادات" .. وجيهان السادات ترد بمفاجأة

حلت أمس الذكرى رقم 121 لميلاد المطربة الراحلة أم كلثوم التي حفرت اسمها في تاريخ الغناء المصري .

وتحدث كثيرون عن وجود خلاف نشب بين المطربة الراحلة وبين جيهان - زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات - على لقب السيدة الأولى.

وردت جيهان السادات على تلك الأقاويل قائلة: الأمر غير حقيقي .. أم كلثوم كانت صديقتي وكنا نضحك حين نسمع هذا الكلام .. لقد كانت سيدة ذكية ولا تخطيء في حق أحد.

وأضافت: كانت تحبني جدًا وتحب أنور السادات .. وأشاعوا أن سبب الخلاف أنها وصفت أنور السادات باسم (أبو الأناور) هذا لم يحدث على الإطلاق .. اخترعوا تلك القصة لتدمير شعبيتي .

وتابعت: كانت تزورني في المنزل قبل أن يصبح أنور رئيسا وكانت تصعد للدور الخامس رغم أننا لم نكن نملك مصعد ، وكثيرا ما عزمتنا في منزلها.

واستدركت: في فترة مرضها نصحها الدكتور بالمشي وقلت لها (لو ممشتيش رجلك هخلي الإشاعات بتاعت خناقتنا حقيقة) وكنت أريد بهذا رفع روحها المعنوية.

