اشعل النجم اللبنانى وائل جسار حفل راس السنة والذي اقامت مساء امس في احد الفنادق الشهير بالقاهرة. وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور ونجوم المجتمع منهم الفنانة برلنتي فؤاد والفنان وإدوارد والمصمم الازياء هاني البحيري. هاني البحيري. ويشار ان اخر اعمال النجم اللبناني وائل جسار اغنية بعنوان "بتلبك" والتي حققت 4 مليون مشاهدة بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بحضور برلنتي فؤاد وإدوارد.. وائل جسار يتألق في حفل رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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