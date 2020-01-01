بعد صدور حكم قضائي بسجنها...جوهرة تسافر الى الكويت

ميرنا وليد - بيروت - بعد يومين على صدور حكم قضائي ضدها بالسجن، أعلنت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا المعروفة باسم ​جوهرة​، عن سفرها إلى الكويت بهدف العمل واعلنت عن ذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة أيدت حكمت بحبس جوهرة سنة مع الشغل، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة. وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتشير بإشارات معيبة، وبعد التحري عن الواقعة، اكتشفت شرطة السياحة أن هذه الفقرة تم تقديمها في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.