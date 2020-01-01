وفاة ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل المكسيكي الشهير ​سيباستيان فيرات​، بعد أن أصيب بعدوى انتقلت الى جسمه عبر لحم خنزير ملوث تناوله عن عمر ناهز 41 عاما.

وحسبما ورد في التقارير الطبية، فإن فيرات دخل في غيبوبة استمرت لأشهر في المستشفى، قبل أن يموت. أما المرض فهو تحديدا بمرض الكيسات المذنبة عن طريق تناول لحم خنزير فاسد، أي نتيجة لطعام أو شراب ملوث ببيض الدودة الشريطية الذي ينتقل من براز الشخص المصاب بالديدان البالغة، وفي بعض الحالات، تصاب الخنازير بالعدوى عن طريق أكل بيض الدودة الشريطية فتنقلها للبشر.

ويقع تضمين مرض الكيسات المذنبة في قائمة منظمة الصحة العالمية لما يسمى "الأمراض المهملة" التي تؤثر على "السكان الذين يعيشون في فقر مدقع، ودون صرف صحي ملائم، وفي اتصال وثيق مع ناقلات الأمراض المعدية والحيوانات المنزلية"

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