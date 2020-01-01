تراند اليوم : مصرع راقصة في حادث سير عشية عيد الكريسماس

عشية عيد الكريسماس، لقيت راقصة أدت أحد عروضها على خشبة مسرح مولان روج في باريس، مصرعها في حادث مروع نتج عنه تحطم ثلاث سيارات، حسبما أفادت وسائل إعلام.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، توفيت أليشا جيمس ، البالغة من العمر 27 عامًا ، من نوتنجهام ، بعد تعرضها لحادث سير في مقاطعة بيدفوردشير الانجليزية ، حوالي الساعة 11.15 مساءًا، وتم إغلاق الطريق السريع لمدة تسع ساعات بينما سارع عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وكشف متحدث باسم شرطة بيدفوردشير إنهم لا يزالون يحققون في سبب تحطم السيارات الثلاث وناشدوا أي شهود أو سائقين مع الشرطة كانوا على الطريق السريع قبل دقائق من الحادث ، للاتصال بهم.