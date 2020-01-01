نجوى كرم تصف مشاركتها في تحكيم برنامج "ذا فويس" بـ"المسؤولية الكبيرة"

القاهرة - لايف ستايل
وصفت الفنانة نجوى كرم مشاركتها في التحكيم ببرنامج اكتشاف المواهب الغنائية The Voice Senior بـ"المسؤولية الكبيرة جدا".
وقالت نجوى كرم إن الجمهور أصبح لديه من الخبرة أكثر مما لدى المدربين والمحكمين، ونحن شعب ذواق يحسن الاختيار، كما أن الشيء الحلو يدل على نفسه، وذلك تعليقا على تحديات تقييم مشتركين بعمر الستين فما فوق.
وصرح كان أليكس معوشي، المدير الإقليمي للمحتوى في MBC، قبل أيام بأن البرنامج الجديد تشارك به مواهب بعمر الستين فما فوق، وأعلن أن لجنة التحكيم ستتكون من الفنانة سميرة سعيد، والفنان هاني شاكر، والفنانة نجوى كرم، والفنان ملحم زين، وأن غالبية المشاركين بالبرنامج ستغني أغنيات طربية.
يذكر أن برنامج The Voice أحلى صوت اختتم مساء السبت قبل الماضي موسمه الخامس، وحصل على لقب أحلى صوت المشترك التونسي مهدي عياشي، من فريق الفنان راغب علامة، الذي شارك في فريق مدربي البرنامج، مع الفنانة سميرة سعيد، والفنان محمد حماقي، والفنانة أحلام.
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