أصالة تؤكد أن عام 2019 أخذ معه الضعف المهين وتُقدم وعدًا في 2020

واصلت الفنانة السورية أصالة نصري، إثارة جمهورها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" فلم تترك عام 2019 يغادر ساعاته الأخيرة حتى تركت رسالة مثيرة للجدل وصفت فيها العام المغادر بأنه أبكاها وأحزنها، وكان ممتلئًا بالضعف المهين، وفق تعبيرها.

أصالة التي كانت حديث الجمهور في الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2019 بسبب القصة التي تم تداولها حول طلاقها من المخرج المصري طارق العريان، والتي لم تحسم بعد، ما زالت تكن لهذا العام الكثير من مشاعر الأسى والحزن متمنية أن تدخل عامها الجديد بمشاعر أجمل.

ووعدت أصالة جمهورها بأن تكون كما تتمنى مشيرة إلى أن العام الجديد تذكار لأن تتغير وتجدد مهنئة الجميع بعام 2020الذي تهل أولى لياليه بعد ساعات قليلة.

وقالت أصالة في رسالتها عبر حسابها على "إنستغرام": "عام يودّعنا بآخر صباح ليبدأ الجديد غدًا، علّه يأخذ معه ما أبكانا وأحزننا، ويأخذ الضّعف المُهين، والانكسار الّذي أرهقنا، ونعد أنفسنا بعام جديد، بمشاعر أجمل وأكثر نضارة".

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وأردفت أصالة قائلًة: "لنشعّ لمنّ حولنا فرحاً وأملّ، ولعائلتي الغالية الحبيبة الّتي ناضلت منّ أجلي، وأصدقائي الأوفياء الّذين لا يميلون لو مالت الحياة، أعدكم جميعًا بأنّ أكون كما أتمنّى أنّ أكون ليس هو فقط عام جديد بلّ هو تذكار لأنّ نتغيّر ونتجدّد ونعدو".

واختتمت النجمة السورية قائلة: "كلّ عام وجميعنا بخير وبلادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير، أصالة".

وتلقت أصالة رسائل الدعم من جمهورها مؤكدين أن العام الجديد سيكون أفضل بصوتها وأعمالها الفنية المتميزة مطالبين إياها بتحديد موعد طرح ألبومها الجديد، فيما فتح البعض بابًا حول أزمتها مع طارق العريان مجددًا وطالبوها بحسم الأمر، كي تستريح تمامًا من هذا الأمر وتبدأ عامًا جديدًا مليئًا بمشاعر أجمل كما تتمنى.

وتصدرت أزمة انفصال أصالة نصري عن طارق العريان المشهد الفني وأخبار النجوم في الفترة الأخيرة، ويرى بعض المتابعين أن مسألة إعلانها لهذا الخبر مجرد مسألة وقت، على الرغم من أن الفنانة السورية قد نفت هذا الأمر وعدت ما حدث بينها وبين طارق العريان مجرد خلاف عائلي حسبما أكدت في منشور سابق لها على حسابها الشخصي عبر إنستغرام.

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وفضلت أصالة الصمت أمام الأخبار التي راجت بقوة حول انفصالها رسميًا عن العريان، خصوصًا بعد إعلان الإعلامي المصري تامر أمين الخبر بوضوح خلال برنامجه برفقة الإعلامية هبة الأباصيري.

وقال أمين خلال برنامجه التلفزيوني، إن سبب بكاء أصالة على المسرح أثناء غنائها "ذاك الغبي" ضمن "موسم الرياض"، هو انفصالها عن زوجها والأزمة العاطفية التي تعيشها في الوقت الحالي.

ومن المؤكد أن علاقة الفنانة أصالة نصري بزوجها المخرج المصري طارق العريان ليست على ما يرام، وذلك ملاحظ من خلال متابعة ما حصل ومقارنته مع تصرفات الفنانة السورية وتقربها من العائلة بشكل ملحوظ، إضافة للعديد من التلميحات على المسرح خلال حفلاتها، وحزنها الواضح في كلماتها التي تكتبها عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام، والتي فسرها بعض متابعيها بأنها رسائل مبطنة حول ما تمر به.

وما أثار التساؤلات حول الانفصال هو وجود طارق منذ شهر بأمريكا من دون زوجته أصالة، وكانت قد انتشرت شائعة تفيد بأن طارق العريان متورط بعلاقة مع ممثلة شابة، وقد حاولت التأكد بنفسها، وعندما قطعت الشك باليقين طلبت من العريان الطلاق، وهذا ما لمحت إليه خلال حفل ختام مهرجان الموسيقى العربي، حيث قالت على المسرح: "أنا ما بعرف شك.. أنا بتأكد".

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