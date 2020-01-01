شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم زمان ومقالب رأس السنة.. حكاية بدلة حسن فايق مع جنود الاستعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الكثيرون بليلة رأس السنة، ويقيم معظم الفنانين حفلات بهذه المناسبة، وهى العادة التى دأب عليها نجوم الزمن الجميل الذين امتلأت احتفالاتهم بالمواقف والطرائف والمقالب المضحكة والساخرة. وفى أعداد مجلة الكواكب القديمة تابعت المجلة العديد من احتفالات نجوم زمان بليلة رأس السنة، وذكرت العديد من المواقف والطرائف التى حدثت خلال هذه الاحتفالات.

فى يناير عام 1956 صدر عدد مجلة الكواكب ليحمل الكثير من المواقف التى حدثت للفنانين خلال احتفالات ليلة رأس السنة. وكان من بين هذه المواقف ما حدث للفنان الكوميدى حسن فايق الذى عرف بضحكته الشهيرة المميزة، حيث كان يسير فى ليلة رأس السنة عام 1941 متجهاً إلى عمله بفرقة الريحانى، وكانت الشوارع مليئة بالجنود الإنجليز والاستراليين وغيرهم من جنود الحلفاء، وكانوا جميعا فى حالة سكر شديدة.

وكان حسن فايق يرتدى بدلة جديدة استلمها لتوه من الترزى احتفالاً بليلة رأس السنة، ولكن التف حوله الجنود الإنجليز وأخذوا يرقصون ويغنون وفى أيديهم زجاجات البيرة، فاضطر حسن فايق لمجاراتهم فى الرقص والغناء حتى يفلت منهم، ولكنهم فتحوا زجاجات الخمر وتسابقوا فى رشها على الفنان الكوميدى، حتى ابتلت بدلته الجديدة تماماً وأصبحت كالفوطة المبتلة، وأفلت حسن فايق منهم بأعجوبة.

ودخل فايق مسرح الريحانى وهو بهذه الحالة المزرية فتأفف منه زملاؤه، حيث كانت تفوح منه رائحة الخمر بشدة، وقال له الريحانى: "إيه ده يا أبو على أنت بقيت خمارة متحركة"، وهكذا أفسد الاستعمار بدلة حسن فايق وفرحته بليلة رأس السنة.