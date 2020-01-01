شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم توجه رسالة لعام 2020 فى أول أيامه: كونى لطيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة نيللي كريم رسالة لعام 2020 فى أول أيامه، متمنية منها أن تكون لطيفة و تأتى بالحب و السعادة، كما شكرت عام 2019 على كل الأحداث الجيدة والسيئة التى حدثت لها به، ونشرت نيللي صورة لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مصحوبة بتعليق :"سنة جديدة سعيدة للجميع .. لقد اخترت تلك الصورة ، لأنها تم التقاطها و انا في أفضل مزاج هذا العام .. شكرا لك 2019 على الأشياء الجيدة والسيئة التي حدثت لي .. و .. 2020 رجاء كن لطيف .. تعالى إلينا بفرح الحب والسعادة ".



نيللي كريم

وأحتفلت النجمة نيللي كريم بليلة رأس السنة فى مدينة الغردقة، كما حضرت حفل الهضبة عمرو دياب الذى أقامه أمس، حيث نشرت عبر خاصية "ستوري" على موقع أنستجرام، صور من الحفل.









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يذكر أن النجمة نيللي كريم مرت هذا العام بظروف صعبة، حيث خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم فى وجهها، سافرت من أجله بمفردها للعلاج فى أمريكا، قبل عودتها للبدء فى أعمالها الجديدة.

وتستعد نيللى كريم لتصوير مسلسلها "النصابين"، الذى تأجل تصويره من العام الماضى، وكان من المفترض تقديمه فى شهر رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تنفيذه، حيث صور فريق العمل 4 أيام فقط قبل أن يتوقف، إلى جانب النجم آسر ياسين، محمد عادل، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج أحمد مدحت .

من ناحية أخرى يكرم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة النجمة نيللى كريم فى دورته الرابعة التى تقام فى الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، باعتبارها نموذجاً يمثل إبداع المرأة فى حاضر ومستقبل السينما المصرية فضلا عن كونها من أهم النجمات اللاتى قدمن أعمال تنحاز فيها لقضايا المرأة ومشاكلها.