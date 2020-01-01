شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حكيم يتألق فى ليلة رأس السنة بإحياء 3 حفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجم حكيم فى احتفالات العام الجديد 2020 حيث كان النجم الأبرز فى حفلات رأس السنة، باحيائه 3 حفلات دفعة واحدة الحفل من تنظيم وإنتاج محمود حنفى وإشراف ابنته الدكتورة نورا حنفى، حيث اختتم اليوم بحفل أحياه فى فندق جي دبليو ماريوت غنى فيه العديد من أغانيه الشهيرة والتى يتفاعل معها الجمهور.

وأحيا حكيم حفلين آخرين حيث افتتح حفلاته احتفالاً برأس السنة فى التجمع الخامس، والزمالك، وجاردن سيتى، ليلقى جمهوره هناك ويغنى لهم "السلام عليكو"، و"حلاوة روح" بالإضافة إلى أغنياته الجديدة من ألبوم "الراجل الصح" والتى طرحها فى الأسابيع القليلة الماضية، ليسجل حكيم حضوره القوى هذا الموسم ويتصدر يتصدر بورصة النجوم في هذه الليلة كما حدث في السنوات الأخيرة.

وشهجت ليلة رأس السنة نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

ويستعد حكيم لطرح أغنية جديدة بعنوان "رقصونى" ضمن أغنيات أحدث ألبوماته الذى يحمل اسم "الراجل الصح"، وطرح منه عددًا من الأغنيات منها سيبونا فى حالنا من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، وليلة بمبى من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، والجارسون من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس.



ابداع حكيم



المطرب حكيم



تألق حكيم



تفاعل حكيم مع الجمهور



تفاعل حكيم مع الحضور



تفاعل حكيم



حركات حكيم مع الجمهور



حكيم اثناء الحفل

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حكيم بحفل راس السنة مع الجمهور



حكيم بحفل راس السنة



حكيم فى الحفل



حكيم فى حفل راس السنة



حكيم مع الجمهور



حكيم مع جمهوره بحفل راس السنة



حكيم مع جمهوره



حكيم يغنى نظرة نظرة



حكيم يودع 2019



حكيم



رقص حكيم



غناء حكيم