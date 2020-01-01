شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: شغالين على فكرة فيلم يجمع فريق واما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد فهمى عضو فريق واما إن هناك فكرة لفيلم يجمع أعضاء الفريق نخطط لها منذ فترة كبيرة، خاصة أن الفريق لم يجتمع كله فى مشروع تمثيل فأنا وأحمد الشامى تعاونا فى مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" وكذلك نادر حمدى والشامى فى فيلم "الأكاديمية" وكان هناك مشروع بينى وبين محمد نور ولكنه لم يكتمل، وإن شاء الله سوف نفاجئ الجميع فى القريب بفيلم يضم كل الفريق بفكرة مختلفة لم تقدم قبل ذلك فى الأعمال السينمائية .

وقال: "تلقينا ردود أفعال كلها ‘يجابية وفاقت توقعاتنا ومبسوطين بيها جدًا عقب طرح ألبوم "الصيف ابتدى"، سواء من أصدقائنا داخل الوسط الفنى أوخارجه وراضين عنه بنسبة 100% خاصة أننا عملنا عليه كأنه أول عمل لينا وكنا حاسين برهبة كبيرة وخايفين على شغلنا، خاصة أننا بذلنا مجهودًا كبيرًا عكس الألبومات السابقة".

وطرح فريق واما عبر قناته على يوتيوب، مؤخرًا فيديو كليب "على فكرة"، من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وتم تصويرها فى أسبانيا ومن إخراج John perez وحقق نسب مشاهدة عالية.

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فريق واما طرح ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات وهم "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"إسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واي".

وتم التعاون فى الألبوم مع مجموعة من الشعراء مثل تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنين خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدى.