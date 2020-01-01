شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وائل جسار يتألق فى حفل كامل العدد برأس السنة 2020 بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل النجم اللبنانى وائل جسار حفل رأس السنة، الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، وسط حضور عدد كبيرمن محبيه ومعجبيه، وبعض الشخصيات العامة وسيدات المجتمع وبعض الإعلاميين فى حفل كامل العدد.

وقدم جسار ما يقرب من 13 أغنية، أبرزهم خلينى ذكرى، أوعدك، الحكاية، توعدينى ليه، رسالة حب مرمية، وغيرها من الأغانى التى يتفاعل معها الجمهور .

وقدم مؤخراً النجم وائل جسار أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة on e من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، كما قدم حفلا غنائيا ناجحاً خلال فاعلات موسم الرياض برعاية هئية الترفية السعودية، برائسة المستشار تركى آل الشيخ.

يشار إلى أن ليلة رأس السنة تشهد نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

ومن أبرز نجوم حفلات الليلة بالقاهرة محمد حماقى، حكيم، هيفاء وهبى، رامى صبرى، محمود الليثى، أحمد شيبة، محمد فؤاد، هشام عباس، وائل جسار، وموسى ومنة عطية ونعوم وسمر الحسينى وفى أبو ظبى أحيا تامر حسنى ونانسى عجرم حفلاً هناك اضافة إلى شرم الشيخ والغردقة.



السيلفى كلمة السر فى حفل جسار



السيلفى مع جمهور وائل جسار



جسار بحفل راس السنة



جسار فى القاهرة



جسار فى حفل راس السنة



جسار مع جمهوره



جسار يبدع مع الجمهور



جسار يلتقط السيلفى



حفل وائل جسار

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سلطنة وائل جسار



سيلفى جسار مع جمهوره



سيلفى وائل جسار



غناء وائل جسار



لندماج وائل جسار



مداعبة وائل جسار



وائل بحفل راس السنة



وائل جسار بحفله الاخير فى 2019



وائل جسار بحفله الغنائى



وائل جسار بحفله



وائل جسار مع الجمهور فى الحفل



وائل جسار مع الجمهور



وائل جسار يتألق



وائل جسار يغنى مع الجمهور



وائل جسار