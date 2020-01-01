شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة مغربية بموسم الرياض يحييها كوكبة من نجوم الطرب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد من نجوم الطرب في المغرب منهم زهير البهاوي، حاتم عمور، زينة الداودية، وعبد الله الدوادي، يوم الخميس الموافق 16 يناير الليلة المغربية، على مسرحية أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى بدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" خلال شهر يناير، حيث يُحيى المطرب حسين الجسمى حفلاً غنائيًا يوم 2 يناير المقبل مع المطربة أسما لمنور، في منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، كما يحيى أيضًا المطرب عبد الله الرويشد حفلاً غنائيًا، يوم السبت 4 ينايرالمقبل، ويشاركه الحفل النجمة أنغام، و يُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددًا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل وغيرها".

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وكشف الحساب الرسمي شتاء الرياض على موقع التواصل الاجتماعي عن إقامة حفل مميزة تجمع بين هاني شاكر وأنغام، وحفل أيضًا مع كارول سماحة، ويارا، ومروان خوري أبرز مشاركين في مهرجان الرياض للعود والذي سوف يستمر لمدة يومين 4-5 يناير من العام الجديد، وذلك ضمن فعاليات الرياض، بالإضافة إلى إقامة مسابقة للعود، حيث يعتبر أكبر تجمع لعازف العود، ويجمع المهرجان نوادر الأعواد حول العالم بالإضافة لأشهر مصنعي العود، وسوف يتخلل ذلك المهرجان إقامة العديد من المهرجانات التي سوف تشجع إلى استقدام السياح إلى مكان إقامة الفعاليات في الرياض.

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.