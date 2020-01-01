شكرا لقرائتكم خبر عن "آه لو لعبت يا زهر".. أحمد شيبة يقدم حفلا غنائيا بحفل رأس السنة بالزمالك..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب الشعبى أحمد شيبة، حفلا غنائيا، ضمن احتفالات رأس السنة، وسط حضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه بأحد الفنادق الكبرى بالزمالك، وقدم العديد من أغانيه وأبرزها أغنية "آه لو لعبت يازهر"، بالإضافة إلى أغانى يعلم ربنا، وأغنية 100 وش، وأغانى أخرى تفاعل معها الجمهور.

وفى سياق أخر، يخوض النجم أحمد شيبة تجربة التمثيل لأول مرة فى مشواره بعد تقديمه عدد من الأغانى فى الأفلام والمسلسلات، حيث يشارك فى بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" مع كل من الفنانة شمس ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين من تأليف أيمن بكري وإخراج حاتم صلاح الدين ويراهن شيبة على هذا الدور بقوة، حيث يقدمه بشكل جديد ويفاجىء به جمهوره.

يشار إلى أن ليلة رأس السنة تشهد نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

ومن أبرز نجوم حفلات الليلة بالقاهرة محمد حماقى، حكيم، هيفاء وهبى، رامى صبرى، محمود الليثى، أحمد شيبة، محمد فؤاد، هشام عباس، وائل جسار، وموسى ومنة عطية ونعوم وسمر الحسينى وفى أبو ظبى أحيا تامر حسنى ونانسى عجرم حفلاً هناك اضافة إلى شرم الشيخ والغردقة.



احمد شيبة



أحمد شيبة

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شيبة والزهر



شيبة بحفل راس السنة



شيبة بحفله الغنائى



شيبة على المسرح



شيبة مع الجمهور



شيبة يحيي الجمهور



شيبة يداعب الجمهور