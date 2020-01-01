شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دينا تتألق فى حفلين للرقص ضمن احتفلات رأس السنة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية دينا فى حفلين ضمن حفلا رأس السنة، فى فندقين مختلفين على كورنيش النيل، من إنتاج وتنظيم محمود حنفى وإشراف ابنته الدكتورة نورا حنفى، وذلك ضمن احتفالات العام الجديد 2020، حيث استقبل الجمهور دينا بترحاب شديد وحرصوا على ترديد الأغانى معها أثناء الرقص، وأردت فى الحفل الأول بدلة بيضاء بينما فى الثانية ارتدت بدلة صفراء.

وتشهد ليلة رأس السنة نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

ومن أبرز نجوم حفلات الليلة بالقاهرة محمد حماقى، حكيم، هيفاء وهبى، رامى صبرى، محمود الليثى، أحمد شيبة، محمد فؤاد، هشام عباس، وائل جسار، ونيكول سابا، وعاصى الحلانى، ومايا دياب وموسى ومنة عطية ونعوم وسمر الحسينى وفى أبو ظبى أحيا تامر حسنى ونانسى عجرم حفلاً هناك اضافة إلى شرم الشيخ والغردقة

وفى سياق آخر تشارك دينا فى بطولة مسلسل "رحيل زهرة" مع المخرج حسنى صالح، وينتمى العمل للدراما الصعيدية من 45 حلقة للعرض قبل شهر رمضان المقبل، وهو بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمود عبد المغنى، محمد رياض، منة فضالى، محمد الشقنقيرى ومدحت تيخة والعمل شراكة انتاجية بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والمنتج أحمد الجابرى.



رقص دينا فى حفل راس السنة



دينا

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دينا فى حفلها الثانى برأس السنة



دينا فى حفلها الثانى برأس السنة



دينا



دينا



دينا من حفل راس السنة



الراقصة دينا