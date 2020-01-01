في عيد ميلادها.. هذه رسالة عمرو وهبة لدنيا سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان عمرو وهبة، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له رفقة الفنانة دنيا سمير غانم.

وكتب عمرو وهبة: "عيد ميلاد سعيد ورأس سنة سعيدة، لأطيب وأذكي والأكثر موهبة ودعما، وأفضل حدث في 2019، لديكي الكثير لتفعليه في حياتك إن شاء الله، يا دنيا سمير غانم".

وتحتفل الفنانة دنيا سمير غانم اليوم بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، إذا ولدت في 1 يناير 1985.