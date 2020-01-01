"حق الجمهور".. هاني شاكر يكشف عن أمنيته في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قال الفنان هاني شاكر، إنه يتمنى في 2020 أن تنتشر الحفلات الغنائية في كل محافظات مصر.
وأضاف هاني شاكر: "جمهور مصر الغالي من كل المحافظات له حق أن يذهب له نجمه الذي يحبه".
وتابع: "على المستوى الشخصي، أتمنى لكل اللي بحبهم والقريبين من قلبي كل التوفيق والهنا والسعادة والنجاح".
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