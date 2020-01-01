تراند اليوم : عادل إمام يحرج نجله على الهواء: استغل قرابته لي .. ولهذه الأسباب تشاجرت معه وركلت الكرسي

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي موقف طريف حدث للفنان عادل إمام مع نجله .

وقال "إمام" في الفيديو: جاء نجلي رامي إمام لإخراج مسرحية (بودي جارد) وهو المخرج الوحيد الذي تشاجرت معه ، فهو استغل أنني أبوه وأنا تعاملت معه أنه نجلي وهذا كن خطأ منا سويا .. لذلك أصر على بعض الأشياء في المسرحية التي لم أكن مقتنعا بها لكن اتضح بعد ذلك أن رأيه كان سليما.

وأضاف: ابني كان منحاز للمثلين من أبناء جيله لهذا ذهب وجلبهم جميعا للعمل في المسرحية .

واستدرك: شعرت بالعصبية الشديدة من نجلي رامي وشعرت أن الأمر سيتحول لمشاجرة وركلت الكرسي بقدمي أثناء التحضير للمسرحية لكن بعد عرضها وجدت أن ابني رامي لديه وجهة نظر وأضاف للمسرحية بشكل إيجابي.

