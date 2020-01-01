تراند اليوم : أحمد السقا يقتحم منزل متابع شتمه بأمه على "انستجرام" .. وهكذا تصرف الشاب حين رآه

كشف الفنان المصري أحمد السقا عن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تعامله مع الهجوم والشتائم .

وقال "السقا" في تصريحات لبرنامج مصري: علاقتي بالسوشيال ميديا جيدة بشكل عام ، أما فيما يتعلق بالشتائم فالوضع مختلف.

وأضاف: هناك متابع على انستجرام ظل يشتمني لمدة 6 أشهر ، ورددت عليه وشرحت له خطأه فلم يرتدع.

وتابع: لذلك قمت وقتها بالبحث في حسابه و وصلت إلى عنوانه .. واقتحمت منزله .. وحين رآني أغشي عليه.

واستدرك: والده كان يعمل وكيلا بوزارة التعليم فقلت له: ربي ابنك عشان بقاله 6 شهور بيشتمني بأمي.

