نشرت صفحة برنامج “عرب وود” على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو سجل للفنان المصري محمد رمضان أثناء إحيائه حفلاً في المغرب. ولفت الأخير الأنظار بسبب الإطلالة التي اعتمدها حيث غنى ورقص على المسرح من دون ارتداء ملابس علوية. وأكثر ما جذب الانتباه هو إضافته جناحين كبيرين باللون الذهبي.

وعلقت على ذلك الكثير من التعليقات ورأى بعض المتابعين في هذا فكرة مبتكرة وجديدة فيما أشار آخرون إلى أن النجم المصري يبالغ في الاستعراض وتعرضوا له بالكثير من الانتقادات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: محمد رمضان يتخطى العري… هذا ما فعله على المسرح وصدم الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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