وفاء عامر تهنئ متابعيها بالعام الجديد

هنأت النجمة الكبيرة وفاء عامر متابعيها بالعام الجديد 2020 وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشرت "وفاء عامر" صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة: "كل عام وأنتم بخير.. سنة سعيدة 2020". عام وأنتم بخير.. سنة سعيدة 2020". ويشار ان اخر اعمال وفاء عامر فيلم يحمل اسم "شريط 6" وهو بطولة كل من: خالد الصاوي، خالد أنور ، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق. من: خالد الصاوي، خالد أنور ، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق.

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