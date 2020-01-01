حماقي يتخطى 200 ألف مشاهدة بأغنية "تعرف بحبك ليه"

تخطى النجم محمد حماقي من خلال أغنية "تعرف بحبك ليه" حاجز 200 ألف مشاهدة بعد طرحها في 12 ساعة وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية "تعرف بحبك ليه" من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان تامر علي وتوزيع موسيقي تميم. Advertisements ويشار إلى أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا كليب بعنوان "راسمك في خيالي"، وهو من ألبوم "كل يوم من ده" وهو من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم.

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