مروان خورى وكارول سماحة ويارا يجتمعون فى مهرجان الرياض للعود 4 يناير

الأربعاء 1 يناير 2020

يحيى المطرب اللبنانى مروان خورى، والنجمة اللبنانية كارول سماحة والمطرب يارا اللبنانية، حفلاً غنائيًا، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، يوم السبت الموافق 4 يناير المقبل، ويتضمن الحفل أيضًا أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض يجمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم.



ومن المقرر أن يقدم مروان خوري عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته على مدار ساعتين متواصلتين منها، سلملى عليه، كل القصايد، أكبر أناني، دواير، بتمون، لو فيي، اطلع في عيني، مغرم، وغني تتر مسلسل "لو" أثناء عزفه على البيانو، بالإضافة إلى غنائه، "طاير يا هوا" "متى أشوفك" لمحمد رشدى، وأغنية "خايف أقول اللى فى قلبي" لفيروز وألحان محمد عبد الوهاب.

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فيما تغنى كارول مجموعة من أشهر أغانيها الرومانسية خلال الحفل، سواء القديمة أو الحديثة والتى اشتهرت بها كارول على مدار مشوارها الغنائى والتي تحظى بجماهيرية كبيرة في مصر والدول العربية، وكانت قد طرحت مؤخرًا كليب جديدا بعنوان "بتآمن بالصدفة"، من فيلمها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، على يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو.

فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة" المقرر طرحها كدعاية للفيلم.

جدير بالذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وكارمن لبس وصبري عبد المنعم.