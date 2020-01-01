ماذا قدمت فيسبوك لـ2.4 مليار مستخدم في 2019؟

متابعة بتجــــــــرد: تمتلك شركة فيسبوك في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، نحو 2.45 مليار مستخدم نشط شهرياً، وذلك بحسب إحصاء جرى في الربع الثالث من عام 2019، إذ تعدّ فيسبوك أكبر شبكة اجتماعية في جميع أنحاء العالم. والمستخدم النشط هو من قام بتسجيل الدخول إلى فيسبوك خلال آخر 30 يوماً.

وفي الربع الثالث من عام 2012، تجاوز عدد مستخدمي الشبكة نحو المليار، مما جعلها أول شبكة اجتماعية تصل إلى هذه الأرقام.

وأوضحت الشركة خلال الربع الأخير من العام 2019، أن نحو 2.8 مليار شخص، استخدموا تطبيق واحد على الأقل من تطبيقات الشركة المختلفة “فيسبوك، ماسنجر، واتساب، وإنستغرام” بشكلٍ شهري.

تغييرات شهدتها شركة فيسبوك في 2019

قبل أسابيع قليلة، أعلنت الشركة الأميركية عن شعار جديد لها، ليكون معبّراً عن الشركة المالكة للتطبيقات المختلفة.

كما تم إعادة تصميم تطبيقات الويب والهواتف المحمولة الخاصة بالشركة. وأعلنت الشركة أيضاً، عن قُرب إطلاق عملتها الرقمية الجديدة التي تُسمى “ليبرا”، بمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا التي تعمل في مجال الدفع الإلكتروني والعملات الرقمية. ومن المفترض أن يتم إطلاق عملة فيسبوك بشكلٍ رسمي صيف العام الجديد 2020.

مميزات مهمة لتطبيق ماسنجر

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من أكثر التطبيقات التي حظيَت بتحديثات فيسبوك، هو تطبيق ماسنجر، الخاص بإرسال واستقبال الرسائل عبر حسابات منصَّة فيسبوك.

ففي الخامس من فبراير الماضي، شهد التطبيق ميزة جديدة، تمنح المستخدمين فرصة للتراجع عن أي رسالة تم إرسالها خلال 10 دقائق، وهي الميزة التي يشتهر بها تطبيق واتساب، وكان الكثيرون من مستخدمي ماسنجر ينتظرونها.

وفي الرابع من مارس، أعلنت فيسبوك عن ميزة إضافية لماسنجر وهي “الوضع الداكن” أو الوضع الليلي، وهو الوضع الذي تم إضافته إلى العديد من التطبيقات التي أطلقت عامي 2018 و2019.

كما شهد مارس الماضي إطلاق خدمة أخرى، وهي السماح لأي مستخدم بالرد على رسالة محددة ضمن الدردشات الجماعية، وهو الأمر الذي سهَّل الكثير من الأمور.

مميزات جديدة لتطبيق إنستغرام في 2019

مطلع العام الجاري، أطلقت شركة فيسبوك تحديثاً جديداً لتطبيق الصور الشهير إنستغرام، يسمح للمستخدمين بالنشر في عدة حسابات مرة واحدة، وذلك في محاولة منها لتبسيط عمليات النشر للمستخدمين الذين يملكون أكثر من حساب.

وفي يوم 23 من مايو الماضي، أعلنت فيسبوك دعم مشاركة مقاطع الفيديو الأفقية ضمن IGTV، لتسهيل الأمر على صناع المحتوى.