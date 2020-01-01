تامر حسني يتصدّر استفتاءات عام 2019 ويحلق في الصدارة!

متابعة بتجــــــــرد: يعيش النجم المصري تامر حسني حالة نجاح استثنائية جداً في مجالي الغناء والتمثيل، باعتباره الفنان الأشمل في العالم.

ففي الوقت الذي يحصد فيه النجم المصري تامر حسني نجاح فيلمه الجديد “الفلوس” بعد احتلاله المرتبة الأولى في شباك تذاكر السينما العربية، وبالتزامن مع الإحتفالات بحلول عام 2020، تصدّر اسم العمل قائمة العبارات الأكثر تداولاً عبر موقع “تويتر” في مصر.

ومع انقضاء عام 2019، كشف برنامج “أراب وود” عن الأعمال الفنية الأكثر نجاحاً بحسب اختيار الجمهور في السنة الماضية، وفاز تامر حسني في فئتين، الأولى فئة “أفضل فيديو كليب” عن كليب “ناسيني ليه” والثانية فئة أفضل أغنية عن أغنية “حلو المكان” الخاصة بفيلم “الفلوس”.

وفي سياق آخر، اختار تطبيق “تيك توك” النجم تامر حسني ليكون واجهة عربية وعالمية راقية للموقع بناءً على رغبة الملايين من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، حيث أطلّ نجم الجيل على الجمهور من خلال “برج خليفة” في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلق تحدياً كبيراً لمحبّيه.

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التحدّي يعتبر الأوّل عبر التطبيق العالمي، ويحمل شعار “أمنية 2020″، يشارك فيه المنتسبون إلى “تيك توك” من خلال نشر فيديوهات لهم يكشفون من خلالها عن أمنيتين، إحداهما “أمينة عامة” والأخرى “أمنية خاصة”، على أن تختار إدارة الموقع عشوائياً خمس أمنيات لتحقيقها خلال العام 2020.