شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجرينى يسجل أغنية جديدة مع الموزع زيزو فاروق.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب عبد الفتاح الجرينى مع الموزع الموسيقي زيزو فاروق، في أغنية جديدة، لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، ومن المقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة حسبما أكد الموزع زيزو فاروق لـ ”الخليج 365”.

وكان الجرينى قد طرح مؤخرا أغنية "لفة" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات شندي وكانكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل برودكشن، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالكريسماس.

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كما يتعاون الجرينى مع الموزع الموسيقى شريف مكاوى فى أغنية جديدة، وقال مكاوى لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع عبد الفتاح الجرينى فى أغنية سينجل، موضحاً أنها جديدة ومختلفة عن أعمال الجرينى الغنائية التى قدمها من قبل، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور وقت طرحها عبر الإذاعات، والسوشيال ميديا.

يشار إلى أن عبد الفتاح الجرينى طرح في فترة الماضية كليب بعنوان "احنا أفريقيا"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى، ومكساج وماستر محمد صقر، والتى تم طرحها فى الصيف الماضى وقت انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر.

الموزع زيزو فاروق يستعد لتقديم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم حكيم بألبوم الجديد 4 أغنيات هى "ليلة بمبى"، "رقصوني"، "الله يسامحك" من كلمات أمل الطاير، وألحان هاني فاروق، و"السنادى" من كلمات ملاك عادل، ومحمود الليثي بأغنية جديدة بعنوان "الليلادي" وهي من كلمات إسلام خليل، وألحان هاني فاروق، وأغنية لجورج وسوف من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، ونسرين الطافش في أغنية "سينجل" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وعبد الباسط حمودة في أغنية سينجل بعنوان "رئيس قسم العذاب" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.