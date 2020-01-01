شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تُشعل الأجواء بحفلها الثانى احتفالاً برأس السنة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حفلاتها فى رأس السنة 2020، بعدما أحيت حفلها الثاني الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، ومن إنتاج وتنظيم محمود حنفى وإشراف ابنته الدكتورة نورا حنفى، حيث ارتدت فستانا شفافا قصيرا أشعلت به الأجواء الساهرة، وتفاعل الجمهور مع أغانيها ورقصاتها على المسرح، وصعد أحد الحضور لتقبيل يدها أثناء غنائها.

وكانت هيفاء قد افتتحت حفلاتها فى الساعات الأولى من صباح اليوم بالقاهرة الجديدة، وأطلت هيفاء خلال الحفل مرتدية فستان أخضر مثير مع لون شعر أشقر، وغنت العديد من الأغاني المعروفة الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور وقامت رقصت عليها كذلك واستمرت لمدة ساعة من الغناء.

وفى سياق أخر تنتظر هيفاء وهبى طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" فى دور العرض السينمائية خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى، حيث انتهت من تصويره الأسبوع الماضى فى القاهرة بعد العودة من جورجيا حيث صورت أسبوع كامل هناك، وكشفت عن البرومو الأول للفيلم والذى تضمن العديد من مشاهد المطاردات والأكشن والتفجيرات.

وتشهد ليلة رأس السنة نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

ومن أبرز نجوم حفلات الليلة بالقاهرة محمد حماقى، حكيم، هيفاء وهبى، رامى صبرى، محمود الليثى، أحمد شيبة، محمد فؤاد، هشام عباس، وائل جسار، ونيكول سابا، وعاصى الحلانى، ومايا دياب وموسى ومنة عطية ونعوم وسمر الحسينى وفى أبو ظبى أحيا تامر حسنى ونانسى عجرم حفلاً هناك اضافة إلى شرم الشيخ والغردقة.



احد الحضور يقبل يد هيفاء



تفاعل هيفاء



تمايل هيفاء



حفل هيفاء وهبى



رقص هيفاء وهبى



رقص هيفاء



صحك هيفاء وهبى مع الجمهور



هيفاء (2)



هيفاء بحفل راس السنة

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هيفاء بحفلها الثانى



هيفاء تتفاعل مع الجمهور بالغناء



هيفاء تتمايل مع الجمهور



هيفاء تداعب الجمهور



هيفاء تطل على جمهورها



هيفاء تغنى أغنية رجب



هيفاء تغنى



هيفاء تقدم حفل غنائى



هيفاء تنتظر تفاعل الجمهور



هيفاء تنظر لجمهورها



هيفاء على المسرح



هيفاء فى الحفل



هيفاء وسط الحضور



هيفاء وهبى بالحفل



هيفاء وهبى