رامى عياش يحيى حفل رأس السنة فى التجمع بحضور نجوم "مسرح مصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم اللبنانى رامى عياش حفلاً غنائياً، ضمن حفلات رأس السنة والعام الجديد، فى أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وحضره عدد من نجوم مسرح مصر منهم مصطفى خاطر وزوجته، ومحمد أنور وزوجته، وكريم عفيفى وزوجته، ولاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته، ومهندس الصوت هانى محروس، حيث غنى عياش العديد من أغانيه الشهيرة.

وتشهد ليلة رأس السنة نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

ومن أبرز نجوم حفلات الليلة بالقاهرة محمد حماقى، حكيم، هيفاء وهبى، رامى صبرى، محمود الليثى، أحمد شيبة، محمد فؤاد، هشام عباس، وائل جسار، ونيكول سابا، وعاصى الحلانى، ومايا دياب وموسى ومنة عطية ونعوم وسمر الحسينى وفى أبو ظبى أحيا تامر حسنى ونانسى عجرم حفلاً هناك اضافة إلى شرم الشيخ والغردقة.



الفنان رامى عياش



المطرب رامى عياش



النجم رامى عياش



جانب من حضور الحفل



جانب من حفل رامى عياش فى راس السنة



حفل رامى عياش فى راس السنة



رامى عياش (2)



رامى عياش (3)



رامى عياش (4)



رامى عياش فى الحفل



رامى عياش من حفل راس السنة (2)

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رامى عياش من حفل راس السنة



رامى عياش يحيى حفل راس السنة فى التجمع الخامس



رامى عياش يحيى حفل راس السنة



رامى عياش يداعب الجمهور



رامى عياش



كريم عفيفى وزوجته (2)



كريم عفيفى وزوجته



لاعب الكرة السابق محمد زيدان وزوجته



محمد انور وزوجته



محمد زيدان وزوجته



مصطفى خاطر وزوجته



مهندس الصوت هانى محروس



نجوم مسرح مصر مع زوجاتهم