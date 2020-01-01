شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عاصى الحلانى ونجله يخطفان الأنظار بحفل رأس السنة بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا السوبر ستار عاصي الحلاني حفل رأس السنة لعام 2020 بفندق كونكورد السلام، وسط حضور عدد كبير من محبيه ومعجبيه فى مصر، وبدأ "عاصى" بغناء "أضحكي"، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، يمكن"، واختتم عاصى الحفل وبصحبة نجله شريف الذى تألق بأغنية يا طيور بالعالى ومجموعة كبيرة من الأغانى القديم والحديثة وسط حضور كبير من رجال الأعمال وسيدات المجتمع.

وكان قد حظى النجم اللبنانى الكبير عاصى الحلانى، باستقبال ضخم من الجماهير التى شاركت وحضرت الحفل الذى أحياه 25 ديسمبر، فى احتفالات الكريسماس فى المدينة الألمانية كولن، إذ أحيا حفلا جماهيريا ضخما، بالتزامن مع احتفالات الكنيسة الغربية بعيد الميلاد المجيد.

ونشر الحلانى فيديو من استقبال الجمهور له، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "ما في أجمل من العيد مع الناس المحبة بصدق مهرجان من المحبة والفرح ألف شكر للجالية العربية في ألمانيا على هذا الاستقبال والتفاعل وهذه المظاهرة من المحبة ليلة من العمر كل عيد وأنتم بألف خير".

وحرص الفنان اللبنانى، عاصى الحلاني، على تشجيع نجلته "ماريتا"، بعد غنائها أغنية "بشرة خير" للفنان الإماراتى حسين الجسمى، فى منتدى شباب العالم المقام فى مدينة شرم الشيخ.

ونشر الحلاني، مقطع فيديو لنجلته أثناء غنائها على مسرح منتدى الشباب، وترديد وتفاعل الشباب المشارك في المؤتمر مع الأغنية الشهيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

ويعد حفل عاصى الحلانى فى احتفالات رأس السنة هو الأول بعد تعافيه من العملية الجراحية التى أجراها مؤخرًا لنزع دعامات معدنية من يده وكتفه زرعت له بعد إصابته الأخيرة.

يشار إلى أن ليلة رأس السنة تشهد نشاطًا فنيا كبيرا للمطربين والراقصات لإحياء الحفلات الغنائية فى فنادق مصر، لاسيما أن هذا اليوم يعد أبرز المواسم بالنسبة لهم، حيث يحيى كل مطرب أكثر من حفل الليلة، وسط اقبال كبير من الجمهور الذي يحرص على الخروج والسهر سواء بصحبة أصدقائهم أو عائلاتهم رغم ارتفاع أسعار الحفلات والتى بدأت من 2000 ووصلت إلى 10000 جنيه.

ومن أبرز نجوم حفلات الليلة بالقاهرة محمد حماقى، حكيم، هيفاء وهبى، رامى صبرى، محمود الليثى، أحمد شيبة، محمد فؤاد، هشام عباس، وائل جسار، وموسى ومنة عطية ونعوم وسمر الحسينى وفى أبو ظبى أحيا تامر حسنى ونانسى عجرم حفلاً هناك اضافة إلى شرم الشيخ والغردقة.

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